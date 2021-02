Οικονομία

Κορκίδης: Τα περιθώρια για το λιανεμπόριο έχουν στενέψει επικίνδυνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο τελευταίο “τρίτο κύμα” να μας “πνίξει” οικονομικά», τονίζει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ.

«Η αυστηροποίηση των μέτρων λειτουργίας της αγοράς στη λιανική, μόνο με click away, εξανέμισε τις πενιχρές ελπίδες για ανάκτηση μέρους του εκπτωτικού τζίρου από τις επιχειρήσεις ένδυσης-υπόδησης», σημειώνει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, σχλιάζοντας τα νέα μέτρα στην Αττική.

Οπως αναφέρει, «η μετάλλαξη του κορωνοϊού σε συνδυασμό με το τρίτο κύμα της πανδημίας, αναπόφευκτα θα δημιουργήσει αντίστοιχη μετάλλαξη στη δομή και τη μορφή των λιανικών πωλήσεων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Τον Ιανουάριο στην ΕΕ-27, το οικονομικό κλίμα επιδεινώθηκε στις 91,5 μονάδες, το καταναλωτικό κλίμα βούλιαξε στις -15,5 μονάδες και του λιανικού εμπορίου στις -18,9 μονάδες. Οι εισηγήσεις των λοιμωξιολόγων και οι κυβερνητικές ανακοινώσεις σίγουρα μας στεναχωρούν, αλλά ταυτίζονται με τα μέτρα που εφαρμόζονται στις επιβαρυμένες περιοχές και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το “μοναδικό εμβόλιο” για την ανάσχεση της πανδημίας συνεχίζει να είναι η αυστηρή τήρηση των μέτρων και όχι η πρόσθεση νέων.

Τα “επιχειρηματικά νοικοκυριά” ήδη βρίσκονται στη δίνη ενός “σπιράλ” από τις “επιλογές ακορντεόν”. Η μερική λειτουργία του λιανεμπορίου, με τη μέθοδο click away, μόνο στις κόκκινες περιοχές, όπως η Αττική, δεν θα συνεισφέρει στη θεαματική μείωση του ιικού φορτίου, γιατί δεν ευθύνεται για την αύξηση του. Ωστόσο είναι ώρα να προτάξουμε δραστικά την ατομική ευθύνη, καθώς τα περιθώρια λειτουργίας έχουν στενέψει επικίνδυνα για μια πλειάδα επιχειρήσεων. Επιλογή, που σύσσωμος ο επιχειρηματικός κόσμος απεύχεται, όπως βεβαίως απεύχεται και ο πολιτικός κόσμος γιατί το φάσμα της διψήφιας ύφεσης στην οικονομία και της ανεργίας για εκατοντάδες εργοδότες και εργαζόμενους είναι περισσότερο από ορατό.

Σίγουρα η διαφύλαξη της υγείας του κοινού πρέπει να είναι το πρόταγμα, αλλά η οικονομία δέχεται πλέον τις τελευταίες σταγόνες ενός “ορού” επιβίωσης της. Θα έλεγα, πως αυτή τη φορά, ακόμα και η επιστήμη “σήκωσε τα χέρια” μπροστά στους πολλούς αγνώστους της δύσκολης εξίσωσης μεταξύ πανδημίας και οικονομίας.

Έχοντας όμως διαχειριστεί σωστά και αντέξει με θυσίες τα δύο πρώτα κύματα της πανδημίας, δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο τελευταίο “τρίτο κύμα” να μας “πνίξει” οικονομικά», καταλήγει ο Βασίλης Κορκίδης.