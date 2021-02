Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: “πράσινο” το ελληνικό ντέρμπι της Euroleague

Η “μονομαχία” στο ΣΕΦ για την 24η αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Ο Παναθηναϊκός εξαργύρωσε την απόλυτη κυριαρχία του στα ριμπάουντ (38 έναντι 19) και την ευστοχία του στις βολές (25/25), έλεγξε το ευρωπαϊκό “ντέρμπι αιωνίων” από το πρώτο τζάμπολ κι έκοψε πρώτος το... νήμα του τερματισμού, ισοφαρίζοντας παράλληλα σε 1-1 τις εφετινές συναντήσεις του με τον Ολυμπιακό (κάλυψε και τη διαφορά της ήττας στο ΟΑΚΑ).

Οι “πράσινοι” επικράτησαν με 88-77 των “ερυθρόλευκων” στο ΣΕΦ, για την 24η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας σε 9-14 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας τους Πειραιώτες στη 13η ήττα τους, με την οποία απομακρύνθηκαν ακόμη περισσότερο από την οκτάδα.

Ο Χάουαρντ Σαντ Ρος με 20 πόντους, κάλυψε το κενό του τραυματία Νεμάνια Νέντοβιτς στην επίθεση, ενώ σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησαν και οι Λευτέρης Μποχωρίδης (15π.), Άαρον Γουάιτ (12π., 7ρ.), Ντίνος Μήτογλου (15π.). Από τον Ολυμπιακό των 15 λαθών, ο Σακίλ ΜακΚίσικ ήταν απελπιστικά μόνος για την ανατροπή (20π.).

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 35-38, 54-61, 77-88

Ολυμπιακός: Χάρισον 6, Λαρεντζάκης 2, Σπανούλης 4, Σλούκας 9, Μάρτιν 11, Πρίντεζης 8, Ζαν Σαρλ 5, Τζένκινς 5, Έλις 7, ΜακΚίσικ 20.

Παναθηναϊκός: Μακ, Παπαγιάννης 8, Μποχωρίδης 15, Παπαπέτρου 5, Κασελάκης 3, Φόστερ, Γουάιτ 12, Μήτογλου 15, Μπεντίλ 10, Σαντ Ρος 20.