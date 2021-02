Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο

Ποια ζώδια θα πρέπει να προσέξουν αυτό το Σαββατοκύριακο και ποια θα απολαύσουν την εύνοια των άστρων;

ΚΡΙΟΣ

Η αεικίνητη και ενθουσιώδη φύση σας δεν σας αφήνει στιγμή να ησυχάσετε. Η ενέργεια βρίσκεται πάντα στο υψηλότερο σημείο της και εσείς παρακινήστε από καινούρια πράγματα και χιλιάδες δραστηριότητες που εκτός από τον αρχικό ενθουσιασμό που σας προσφέρουν κλέβουν πολύ από τον πολύτιμο χρόνο της ημέρας σας. Καιρός να αναλογιστείτε τι από όλα αυτά σας είναι πραγματικά χρήσιμο. Η μέρα σήμερα σας ωθεί σε συνετή σκέψη και διάκριση. Στο ερωτικό παρελθόν υπάρχουν εκκρεμότητες που δεν θα σταματήσουν να σας χτυπούν την πόρτα αν δεν ασχοληθείτε μαζί τους έστω και ελάχιστα.

ΤΑΥΡΟΣ

Οι εκκρεμότητες ποτέ δεν σας αρέσουν καθώς πάντα με την υπομονετική σας φύση επιμένετε να ασχολείστε με ένα ζήτημα έως ότου βρει την οριστική του λύση. Σε κάποια όμως θέματα επαγγελματικής συνεργασίας ή συντροφικής σχέσης δεν είστε απόλυτα σίγουροι για το πόσο σωστή ήταν η απόφασή σας. Η σημερινή μέρα φέρνει ξανά στο προσκήνιο αυτά τα ζητήματα και εσείς έχετε την ευκαιρία να λύσετε τις αμφιβολίες σας. Στα ερωτικά σας δεν αποκλείεται να συναντήσετε σήμερα έναν ερωτικό σύντροφο του παρελθόντος που ζητά θέση στο παρόν και στο μέλλον σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Με τη σημερινή μέρα να δίνει έμφαση στα εργασιακά σας ζητήματα και στις λεπτομέρειες της οργάνωσής τους καλείστε να ασχοληθείτε με λεπτομέρειες και ακρίβειες που δεν αποτελούν για σας μια ευχάριστη διαδικασία. Όσο όμως και αν αυτό δεν σας χαροποιεί καλύτερα να μην χάνετε τον χρόνο σας καθυστερώντας καταστάσεις που καλό θα ήταν να ολοκληρωθούν σήμερα μιας και στις επόμενες μέρες η προσοχή σας μοιραία θα στραφεί αλλού. Στα ερωτικά σας ζητήματα οι συζητήσεις που έμειναν για οποιονδήποτε λόγο με το ταίρι σας στη μέση σήμερα έρχονται ως θέματα προς επίλυση.

ΛΕΩΝ

Ποιος είπε πως και εσείς με την ηλιόλουστη προσωπικότητα δεν θα αναζητάτε που και που την ασφάλεια του σπιτιού σας μακριά από τα φώτα και την έντονη κοινωνική σας ταυτότητα; Η σημερινή μέρα μοιάζει σαν ένα διάλλειμα που προφανώς το έχετε ανάγκη όπως και την ίδια ανάγκη νοιώθετε για να στρέψετε το ενδιαφέρον σας στα άτομα της οικογένειάς σας. Χαρείτε σήμερα στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με τους αγαπημένους σας και γεμίστε τις μπαταρίες της ενέργειάς σας για τις επόμενες απαιτητικές μέρες. Στα ερωτικά σας καλό θα ήταν να αποφύγετε τις κρυφές συναντήσεις γιατί τίποτα δεν μένει κρυφό για πολύ καιρό.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Παρά τις καθυστερήσεις παρανοήσεις και τα διάφορε επικοινωνιακά μπερδέματα που συμβαίνουν αυτές τις μέρες εσείς έχετε ήδη ένα επικοινωνιακό προβάδισμα που υπόσχεται θετική έκβαση στις συνομιλίες και τις συναντήσεις σας. Η επιμονή και η σωστή οργάνωση είναι και εδώ απαραίτητη και ακόμα και αν παρουσιαστούν πρόσκαιρα προβλήματα καλό θα ήταν να επιμείνετε, Δεν αποκλείεται με κάποιο τηλεφώνημα ή με κάποιο μήνυμα να μάθετε νέα ευχάριστα που θα σας ανακουφίσουν. Στα ερωτικά σας όσο και αν θέλετε να αποφεύγετε την επικοινωνία με κάποιο άτομο του ερωτικού σας παρελθόντος σήμερα οι συζητήσεις και οι συναντήσεις ενδείκνυνται.

ΖΥΓΟΣ

Πέρα από την κοινωνικότητα και την αγάπη σας για επικοινωνία, οι μέρες αυτές είναι κατάλληλες για να επικεντρωθείτε στον εαυτό σας και στα κεκτημένα σας. Πολλοί είναι οι γνωστοί και οι φίλοι στη ζωή σας λίγοι όμως είναι οι αγαπημένοι σας. Θα μπορούσατε να αναλογιστείτε σήμερα τις αξίες και τα κεκτημένα σας είτε αυτά είναι αποκτήματα που προφανώς χρειάζονται ένα μέρος της προσοχής σας για να συνεχίσουν να βρίσκονται στην κατοχή σας είτε αυτοί είναι τα αγαπημένα σας πρόσωπα που χρειάζονται επίσης την προσοχή σας για να συνεχίσουν να υπάρχουν στη ζωή σας. ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Με τη Σελήνη να περνά από το ζώδιό σας σήμερα θα μπορούσατε να διευθετήσετε πολλά από τα ζητήματα που υπάρχουν ως μισοτελειωμένες υποθέσεις. Η επικοινωνία σας θα μπορούσε να γίνει καλύτερη και θα μπορούσατε να βρείτε τις λύσεις που ψάχνετε αν δεν ψάχνατε εμμονικά να βρείτε κάτω από τις λέξεις των συνομιλητών σας πόση αλήθεια βρίσκεται και πόσα παραμύθια. Η εμπιστοσύνη χτίζεται αλλά τον καχύποπτο δεν τον εμπιστεύεται κανείς… Στα ερωτικά σας υπάρχουν όνειρα από το μέρος σας που θα τα δείτε να πραγματοποιούνται.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η σημερινή μέρα σας δίνει την δυνατότητα μακριά από τη δημοσιότητα και τα βλέμματα των πολλών να ασχοληθείτε με σχέδια και συμφωνίες που ακόμα δεν έφτασε η ώρα να ανακοινωθούν. Θα μπορούσατε να νοιώσετε μια αποστροφή προς κάθε είδους κοινωνικότητα και επαφές αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Εξάλλου και το λουλούδι στη σκιά της νύχτα αναδομείται. Το Σαββατοκύριακο σας καλεί να βρείτε ξανά την εξωστρέφειά σας και τις κοινωνικές ή ιδιαίτερα προσωπικές σας επαφές. Στα ερωτικά σας εντυπωσιάζεστε από την επιμονή και την επιμονή του συντρόφου σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Το ενδιαφέρον της ημέρας επικεντρώνεται στις φιλικές συντροφιές και στις διεξοδικές συζητήσεις και αναλύσεις που εκτός των άλλων θα μπορούσαν να σας δώσουν ιδέες για θέματα που σας απασχολούν στον εργασιακό τομέα. Οι μοντέρνες ιδέες αυτές που βασίζονται στην τεχνολογία της εποχής μας παραδόξως αυτές τις μέρες σας συναρπάζουν. Στα ερωτικά σας αν είστε στην παρέα των αδέσμευτων θα μπορούσατε αυτές τις μέρες να ανοίξετε ένα νέο ερωτικό κεφάλαιο ίσως με ένα άτομο του φιλικού σας περιβάλλοντος που από παλιά γνωρίζατε το ενδιαφέρον του.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η εξέλιξη της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας και η καλή σας κοινωνική εικόνα σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα σήμερα καθώς όλες οι ενδείξεις συναινούν στην ανάπτυξη σας σε όλους τους τομείς. Ακόμα και αν δεν φημίζεστε για την επιμονή σας το τελευταίο διάστημα το σύμπαν ευνοεί τα σχέδιά σας προφανώς γιατί υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αλλαγή στάσης που αποδεικνύει την υπευθυνότητά σας και την προσήλωση στους στόχους σας μέσα από την συνέπεια και την εργασία.

ΙΧΘΥΕΣ

Οι ευκαιρίες ανοίγονται διάπλατα για σας αυτές τις μέρες που σας δίνεται ξεκάθαρα η δυνατότητα να επανακινήσετε και πάλι τους στόχους και τα όνειρά σας. Θα μπορούσατε να τολμήσετε αυτές τις μέρες να αναλάβετε το ρίσκο μιας νέας πρότασης αντικρίζοντας με αισιοδοξία ξανά το μέλλον σας. Στα ερωτικά σας υπάρχει μεγάλη κινητικότητα καθώς εισπράττετε το ενδιαφέρον πολλών θαυμαστών. Μέσα από τις επαφές σας ή μια επικοινωνία ίσως διαδικτυακή δεν αποκλείεται να κάνετε μια γνωριμία που θα σας συναρπάσει.

Πηγή: fthis.gr