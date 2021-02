Κόσμος

Μπάιντεν σε Τουρκία: θα εγκαλούμε την προκλητική συμπεριφορά σας!

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έστειλε μήνυμα στην Τουρκία και στους συμμάχους και εταίρους των ΗΠΑ να αποφύγουν την αγορά ρωσικών οπλικών συστημάτων.

Την ετοιμότητα της νέας αμερικανικής κυβέρνησης να εγκαλέσει τις συμπεριφορές της Τουρκίας που δεν συνάδουν με το Διεθνές Δίκαιο και τις νατοϊκές της δεσμεύσεις υπογραμμίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υπενθυμίζοντας ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν έχει υποσχεθεί να υιοθετήσει τη συγκεκριμένη γραμμή στο πλαίσιο της δέσμευσης των ΗΠΑ προς τους συμμάχους τους.

«Ως μέρος της δέσμευσής μας προς τους Συμμάχους μας, ο πρόεδρος Μπάιντεν έχει υποσχεθεί να εγκαλέσει την τουρκική συμπεριφορά που δεν συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο ή τις δεσμεύσεις της προς το ΝΑΤΟ», σημείωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος απάντησε ερώτηση της ιστοσελίδας Hellas Journal.

Συνεχίζοντας, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία αλλά και όλους τους συμμάχους και τους εταίρους των ΗΠΑ να αποφύγουν την αγορά ρωσικών οπλικών συστημάτων. Μάλιστα προειδοποίησε την Άγκυρα ότι ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νόμου CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων) ενδέχεται να οδηγήσει στην επιβολή επιπλέον κυρώσεων. «Προτρέπουμε την Τουρκία, καθώς και όλους τους εταίρους και τους συμμάχους των ΗΠΑ, να αποφύγουν τις μελλοντικές αγορές ρωσικού οπλισμού, συμπεριλαμβανομένων επιπλέον των S-400, οι οποίοι φέρνουν στη Ρωσία έσοδα, πρόσβαση και επιρροή. Οποιεσδήποτε τέτοιες συναλλαγές θα μπορούσαν να υπόκεινται σε ξεχωριστές και επιπλέον κυρώσεις CAATSA πέρα από εκείνων που έχουν ήδη επιβληθεί», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Υπό αυτό το πρίσμα, υπενθύμισε ότι η απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της τεχνολογίας του ΝΑΤΟ και ότι αντιβαίνει στις συμμαχικές δεσμεύσεις της Τουρκίας. Μάλιστα ο Αμερικανός διπλωμάτης κάλεσε την Άγκυρα να εγκαταλείψει των υπάρχων ρωσικό εξοπλισμό που έχει ήδη παραλάβει και χρησιμοποιήσει.

«Τα ρωσικά S-400 δεν είναι συμβατά με τον εξοπλισμό του ΝΑΤΟ, απειλούν την ασφάλεια της τεχνολογίας του ΝΑΤΟ και δεν συνάδουν με τις δεσμεύσεις της Τουρκίας ως συμμάχου του ΝΑΤΟ. Αυτή η σημαντική συναλλαγή με τη Ρωσία προκάλεσε τις κυρώσεις CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων) σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ. Προτρέπουμε την Τουρκία να μην διατηρήσει το σύστημα (των S-400). Η Τουρκία είναι ένας μακροχρόνιος και πολύτιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η απόκτηση των S-400 έρχεται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν όλοι οι Σύμμαχοι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ του 2016 στη Βαρσοβία για τη μείωση των εξαρτήσεων από τον ρωσικό εξοπλισμό», τόνισε χαρακτηριστικά.