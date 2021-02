Παράξενα

Γέννα στην Κηφισίας: οι γονείς περιγράφουν στον ΑΝΤ1 την περιπέτειά τους (βίντεο)

Ο Παναγιώτης Καραβάνης και η Δήμητρα Περέογλου έγιναν ευτυχείς γονείς ενός... βιαστικού μωρού που γεννήθηκε στη μέση του δρόμου! Τι λένε οι Πυροσβέστες που βρέθηκαν τυχαία στο σημείο.

Βιαστικό αποδείχθηκε ένα μωρό που αποφάσισε να έρθει στη ζωή πριν προλάβει η μητέρα του να φθάσει στο μαιευτήριο!

Η γυναίκα γέννησε στη μέση της Λεωφόρου Κηφισίας με τη βοήθεια του μπαμπά του, αλλά και πυροσβεστών που βρέθηκαν τυχαία στο σημείο, καθώς επέστρεφαν από επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Ο Παναγιώτης Καραβάνης και η Δήμητρα Περέογλου, ευτυχείς γονείς της μικρή Αγγελίνας, μίλησαν στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" για την εμπειρία τους και εξήγησαν πώς εξελίχθηκε η γέννα εντός του αυτοκινήτου τους, στη μέση του δρόμου.

Ο Πυρονόμος Νικόλαος Τσιπλακίδης και ο Πυροσβέστης Ηλίας Σγουράκης, που βοήθησαν το ζευγάρι και το μωρό τους, δήλωσαν συγκινημένοι για όσα έζησαν και δεσμεύτηκαν να δώσουν το παρόν στη βάπτιση της μικρής!