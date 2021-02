Αθλητικά

Ρονάλντο: γενέθλια με… αναπολήσεις

Δείτε τα πόσα έκλεισε ο σούπερ σταρ της «Μεγάλης Κυρίας» και τι υποσχέθηκε.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε 36 ετών την Παρασκευή (05/02) και με μήνυμα που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μαζί με μία φωτογραφία με την οικογένειά του, θέλησε να πει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους θαυμαστές του για τη στήριξή τους και τις ευχές που έλαβε για τα γενέθλιά του.

Τόνισε δε, ότι λυπάται πως δεν μπορεί να παίξει 20 χρόνια ακόμη, αν και υποσχέθηκε να συνεχίσει να δίνει το 100% μέχρι να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Αναλυτικά το μήνυμα του Κριστιάνο Ρονάλντο:

Γίνομαι 36 ετών, είναι απίστευτο! Αισθάνομαι ότι ξεκίνησαν όλα χθες, αλλά αυτό το ταξίδι είναι ήδη γεμάτο περιπέτειες και ιστορίες Η πρώτη μου μπάλα, η πρώτη μου ομάδα, το πρώτο μου γκολ... Ο χρόνος περνά. Από τη Μαδέρα στη Λισαβόνα, από τη Λισαβόνα στο Μάντσεστερ, από το Μάντσεστερ στη Μαδρίτη, από τη Μαδρίτη στο Τορίνο, αλλά πάνω απ' όλα, έχω δώσει ό, τι μπορούσα, πάντα προσπαθούσα για το καλύτερο.

Σε αντάλλαγμα, μου δώσατε την αγάπη και τον θαυμασμό σας, την παρουσία σας και την ανεπιφύλακτη υποστήριξή σας. Και για αυτό, δεν θα μπορέσω ποτέ να σας ευχαριστήσω αρκετά. Δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω χωρίς εσάς.

Καθώς γιορτάζω τα 36α γενέθλιά μου και το 20ο έτος ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, λυπάμαι που δεν μπορώ να σας υποσχεθώ 20 ακόμη χρόνια από αυτό. Αλλά αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι, όσο συνεχίζω, δεν θα δώσω ποτέ λιγότερο από 100%.

Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για όλη σας την υποστήριξη και για τα ευγενικά μηνύματά σας. Αυτό σημαίνει πολλά για μένα και όλοι έχετε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου»