Κόσμος

Χιλή: εκτεταμένα επεισόδια μετά τον θάνατο καλλιτέχνη του δρόμου

Πως ο ζογκλέρ του δρόμου έπεσε νεκρός από πυρά καραμπινιέρου. Διαδηλώσεις, οδοφράγματα και μάχες σώμα με σώμα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών.

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν χθες Παρασκευή σε πόλη της νότιας Χιλής όπου νωρίτερα καραμπινιέρος πυροβόλησε και σκότωσε καλλιτέχνη του δρόμου.

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στο δημαρχείο της πόλης Πανγκιπούλι, περίπου 950 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Σαντιάγο, καταγράφει βίντεο που μεταφόρτωσε στον ιστότοπό του ο ραδιοφωνικός σταθμός cooperativa.

Νωρίτερα, διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα και επιτέθηκαν σε αστυνομικό τμήμα πετώντας πέτρες. Καραμπινιέροι χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και αντλίες πεπιεσμένου νερού για να τους απωθήσουν.

Σε διασταύρωση στο κέντρο της πόλης, αστυνομικός πυροβόλησε ζογκλέρ διότι αρνήθηκε να υπακούσει σε εντολή που του έδωσε.

Αφού ο καραμπινιέρος έριξε δύο φορές προειδοποιητικά στο έδαφος, ο νεαρός καλλιτέχνης έτρεξε προς αυτόν. Ο αστυνομικός τον πυροβόλησε.

Ο ζογκλέρ κράταγε στα χέρια τρεις σπάθες, με τις οποίες έκανε σόου στη διασταύρωση.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι διενεργεί έρευνα για την υπόθεση. Το υπουργείο Εσωτερικών έδωσε εντολή στην αστυνομία να συνεργαστεί.

Λόγω πολλών βάρβαρων ενεργειών τους, οι καραμπινιέροι της Χιλής, σώμα αντίστοιχο με αυτό της χωροφυλακής σε άλλα κράτη, δέχονται σφοδρές επικρίσεις.

Πάνω από τριάντα άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους πολλοί που έμειναν ανάπηροι, στην καταστολή των διαδηλώσεων και των ταραχών που ξέσπασαν σε όλη τη χώρα στα τέλη του 2019.

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν προτρέψει επανειλημμένα τις αρχές της Χιλής να διενεργήσουν έρευνα σε βάρος της ηγεσίας των καραμπινιέρων.