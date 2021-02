Πολιτική

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: γιατί δεν κλείσαμε τα σχολεία (βίντεο)

Τι είπε η Υπουργός Παιδείας για την αστυνομία στα Πανεπιστήμια, τις βάσεις εισαγωγής και τους αιώνιους φοιτητές.

Η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», υπογράμμισε ότι το νέο νομοσχέδιο για την Παιδεία, είναι ένα νομοσχέδιο κοινής λογικής. Δεν είναι δυνατόν, παρατήρησε η Υπουργός, να εισάγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μαθητές με βαθμό 1/20, καθώς κοροϊδεύουν τον εαυτό τους, τους συμφοιτητές τους, αλλά και τον Έλληνα φορολογούμενο.

Η κυρία Κεραμέως διευκρίνισε ότι η ελάχιστη βάση για κάθε τμήμα θα καθορίζεται από το οικείο Πανεπιστήμιο, το οποίο θα καθορίζει επίσης τον αριθμό των εισακτέων, αλλά και συντελεστή βαρύτητας για κάποια μαθήματα.

Σε ότι αφορά τους λεγόμενους «αιώνιους φοιτητές», η κυρία Κεραμέως είπε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει όριο φοίτησης καθώς το ποσοστό τους είναι περίπου στο 40% των φοιτητών που σπουδάζουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στον αντίποδα όμως θα υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για φοιτητές που αναγκάζονται να διακόψουν τις σπουδές τους για λόγους υγείας, είτε γιατί αναγκάστηκαν να δουλέψουν προσωρινά και δεν είχαν τη δυνατότητα να σπουδάζουν παράλληλα.

Σε ότι αφορά την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση για ξεπούλημα της δημόσιας εκπαίδευσης προς όφελος της ιδιωτικής, τόνισε πως αυτό είναι μια μεγάλη παραπλάνηση, καθώς δεν είναι αληθές ότι όλοι οι απόφοιτοι ιδιωτικών κολεγίων θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους αποφοίτους των ελληνικών Πανεπιστημίων, καθώς η αναγνώριση των πτυχίων τους δεν θα είναι αυτόματη.

Σε ότι αφορά τις μεταγραφές των φοιτητών, η κυρία Κεραμέως τόνισε ότι πλέον υπάρχει ένα νέο καθεστώς, στο οποίο έχουν εισαχθεί και ακαδημαϊκά κριτήρια.

Για το μείζον ζήτημα της Αστυνομίας στα Πανεπιστήμια, διευκρίνισε ότι σε ιδρύματα που υπάρχει πρόβλημα, την φρούρηση θα αναλάβουν ομάδες με ειδική εκπαίδευση που θα λειτουργούν αποτρεπτικά, δεν θα φέρουν πυροβόλα όπλα και θα έχουν συνεργασία με αστυνομικές δυνάμεις εκτός Σχολών.

Τέλος και ερωτηθείς γιατί δεν έκλεισαν τα σχολεία παρότι πολλοί ειδικοί είχαν ταχθεί υπέρ της προσωρινής διακοπής των μαθημάτων δια ζώσης, η κυρία Κεραμέως είπε ότι πάντα οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα τις εισηγήσεις των ειδικών, αλλά όπως έχει αποδειχθεί στα σχολεία δεν υπήρξε διασπορά του ιού. Συμπλήρωσε δε πως θα ήταν εγκληματικό να κλείσουν τα σχολεία για όλη την διάρκεια της πανδημίας.