Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: ασταμάτητος με 33 πόντους!

Η ομάδα του Μιλγουόκι επικράτησε στο Κλίβελαντ με κορυφαίο ξανά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Με την 14η νίκη τους στο εφετινό ΝΒΑ, άρχισαν οι Μπακς το «βαρύ» πρόγραμμα που ακολουθεί τις ερχόμενες ημέρες με έξι διαδοχικές εκτός έδρας αναμετρήσεις. Η ομάδα του Μιλγουόκι, επικράτησε 123-105 των Καβαλίερς στο Κλίβελαντ, με κορυφαίο για ακόμη μία βραδυά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Ελληνας άσος, τελείωσε τον αγώνα με 33 πόντους, 12 ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ σε 33,5 λεπτά συμμετοχής, ενώ οι Χολιντέι και Μίντλεντον, πρόσθεσαν 17 και 15 πόντους, αντίστοιχα στην επίθεση των «ελαφιών». Από τους γηπεδούχους, ξεχώρισαν οι Σέξτον (19π) και Ντράμοντ (18π).

Σε αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ιντιάνα-Νέα Ορλεάνη 113-114

Ορλάντο-Σικάγο 123-119

Μπρούκλιν-Τορόντο 117-123

Κλίβελαντ-Μιλγουόκι 105-123

Σάρλοτ-Γιούτα 121-138

Μαϊάμι-Ουάσινγκτον 122-95

Οκλαχόμα-Μινεσότα 103-106

Φοίνιξ-Ντιτρόιτ 109-92

ΛΑ Κλίπερς-Βοστώνη 115-119