Μαρία Σάκκαρη: προκρίθηκε στον ημιτελικό του Grampians Trophy

Η Σάκκαρη θα διεκδικήσει την Κυριακή την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά, με αντίπαλο την Εσθονή, Ανέτ Κονταβέιτ.

Η Μαρία Σάκκαρη συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις της και προκρίθηκε στον ημιτελικό του Grampians Trophy, που φιλοξενείται στην Μελβούρνη.

Μετά από μία ώρα και 19 λεπτά αγώνα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο Νο 22 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε 6-4, 6-2 της Γερμανίδας, Αντζελίκ Κέρμπερ (Νο 25 στον κόσμο), που έχει κατακτήσει στην καριέρα της τρία Grand Slam.

Η Σάκκαρη θα διεκδικήσει την Κυριακή (7/2) την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά, με αντίπαλο την Εσθονή, Ανέτ Κονταβέιτ (Νο 23 στον κόσμο), καθώς η Βικτόρια Αζαρένκα δεν αγωνίσθηκε στον προημιτελικό.