Αθλητικά

Super League: τα “φώτα” στο ΟΑΚΑ

ΑΕΚ και Άρης διεκδικούν με ίδιες πιθανότητες τη δεύτερη θέση πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό που, με τη σειρά του, υποδέχεται τον ΟΦΗ.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη δεσπόζει στο πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Super League, με τις δυο ομάδες να διεκδικούν με ίδιες πιθανότητες τη δεύτερη θέση πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό που, με τη σειρά του, υποδέχεται τον ΟΦΗ.

Με την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς να έχει ξεφύγει 14 ολόκληρους βαθμούς στην κορυφή της Super League, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις ομάδες που θα πάρουν τα άλλα δύο ευρωπαϊκά εισιτήρια, μέσω του πρωταθλήματος, και σε αυτές που θα πιουν το... πικρό ποτήρι του υποβιβασμού.

Ένας βαθμός χωρίζει ΑΕΚ και Άρη που τίθενται αντιμέτωποι το βράδυ της Κυριακής στο ΟΑΚΑ (7/2, 19:30), ενώ νωρίτερα ο ΠΑΟΚ, που ισοβαθμεί με τον συμπολίτη του, θα έχει, θεωρητικά, ευκολότερο έργο, καθώς φιλοξενεί τον Απόλλωνα Σμύρνης στην Τούμπα (7/2, 15:00). Ο δε πρωτοπόρος Ολυμπιακός περιμένει στον Πειραιά (7/2, 17:15) τον ντεφορμέ ΟΦΗ.

Η προτελευταία Λαμία και η ουραγός Λάρισα δίνουν κρίσιμο αγώνα για την παραμονή, καθώς κοντράρονται στο «Αθανάσιος Διάκος» (6/2, 17:15), ενώ ο Ατρόμητος, στην «μετά Κάναντι» εποχή, αντιμετωπίζει στο Περιστέρι (6/2, 19:30) τον Παναθηναϊκό που «φλερτάρει» με την πρώτη τετράδα. Βόλος και Αστέρας Τρίπολης φιλοδοξούν να συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις, ενώ η «αυλαία» πέφτει το βράδυ της Δευτέρας στο Αγρίνιο (8/2, 19:30) με τον Παναιτωλικό να παίζει μία από τις τελευταίες ζαριές για παραμονή υποδεχόμενος τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου

17:15 «Αθανάσιος Διάκος», ΠΑΣ Λαμία 1964 – ΑΕΛ

19:30 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου

15:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Απόλλων Σμύρνης

17:15 Πανθεσσαλικό Στάδιο, ΝΠΣ Βόλος – Αστέρας Τρίπολης

17:15 Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – ΟΦΗ

19:30 Ολυμπιακό Στάδιο, ΑΕΚ – Άρης

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου

19:30 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – ΠΑΣ Γιάννινα