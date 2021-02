Οικονομία

ΑΣΕΠ: ψηφιακά η διεξαγωγή του διαγωνισμού

Προς ψηφιακό μετασχηματισμό το ΑΣΕΠ με γνώμονα την απλούστευση των διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη, άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και των φορέων.

Το ΑΣΕΠ «μπαίνει» στην ψηφιακή εποχή, καθώς προβλέπεται μεταξύ άλλων πλήρης ψηφιακή διεξαγωγή του πανελλαδικού γραπτού διαγωνισμού, ολοκληρωμένη μετάβαση του ΑΣΕΠ στα Social Media και σε mobile συσκευές, υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων, ώστε να εκτελείται η εργασία των υπαλλήλων του Α.Σ.Ε.Π. απομακρυσμένα και με ασφαλή τρόπο.

Πρόκειται για ορισμένες μόνο λειτουργίες του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Α.Σ.Ε.Π. & σύγχρονο περιβάλλον προσλήψεων Δημόσιου Τομέα», η προγραμματική συμφωνία του οποίου υπεγράφη μεταξύ του ΑΣΕΠ και της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ και θα αφορά από την μια πλευρά την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος ΑΣΕΠ στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον προσλήψεων του δημόσιου τομέα αλλά και την μετάβασή του στο κυβερνητικό νέφος G-Cloud.

Να σημειωθεί επίσης ότι προβλέπεται διασύνδεση με τρίτους φορείς στο πλαίσιο της απλούστευσης διαδικασιών και ενίσχυσης της διαλειτουγικότητας, διερεύνηση για παροχή διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών από το γραφείο κοινού του Α.Σ.Ε.Π. με ειδική σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (video conference), αναβάθμιση των διαδικασιών και του επιπέδου ασφάλειας, με την επικαιροποίηση και υλοποίηση νέας πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών, διασύνδεση με το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ) της δημόσιας διοίκησης και ένταξή της στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, το έργο «Αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Α.Σ.Ε.Π. στο Σύγχρονο Ψηφιακό Περιβάλλον Προσλήψεων του Δημόσιου Τομέα» αποτελεί το κύριο σύστημα ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΣΕΠ, με βάση τον σχεδιασμό εκ νέου και την αξιοποίηση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Στόχος του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΣΕΠ είναι να ακολουθηθούν οι καλύτερες πρακτικές και καινοτόμες τεχνολογίες, με γνώμονα πάντα την απλούστευση των διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη, άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και των φορέων, προκειμένου να υποστηρίζει τον ενισχυμένο ρόλο του ΑΣΕΠ στο σύγχρονο οικοσύστημα πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου.

Το περιβάλλον υλοποίησης συνδέεται με τη διεύρυνση του φάσματος δραστηριοτήτων του ΑΣΕΠ στη διάρκεια της πορείας του, αλλά και με την ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα που έχει αποκτήσει λόγω της συνταγματικής του κατοχύρωσης, αφού συμβάλει τόσο στην αναβάθμιση του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων όσο και στην αναβάθμιση της διοίκησης υπό λειτουργική έννοια με στόχο όσο το δυνατόν περισσότερο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Να αναφέρουμε ότι σήμερα το ΑΣΕΠ υποστηρίζεται μηχανογραφικά από την υλικοτεχνική υποδομή και τις εφαρμογές που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ έργου: e-ΑΣΕΠ. Έχουν συμπληρωθεί σχεδόν 10 χρόνια από το σχεδιασμό του υφιστάμενου e-ΑΣΕΠ και 4 χρόνια από την παραγωγική του λειτουργία, το νέο έργο θα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και ουσιαστικές νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν προκύψει ή και είναι σε εξέλιξη. Ταυτόχρονα, όσον αφορά στο έργο για την μετάβαση του ΑΣΕΠ στο G-Cloud» που αποτελεί τον βασικό και ολοκληρωμένο κορμό υλοποίησης ενόψει του εκσυγχρονισμού του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και της ενίσχυσης του Α.Σ.Ε.Π., αναμένεται ότι θα εξασφαλιστούν οι βέλτιστες επιχειρησιακές μέθοδοι και διαδικασίες από άποψη ταχύτητας και αξιοπιστίας ενόψει του διαγωνισμού που αναμένεται να γίνει το τρίτο τρίμηνο του 2022.