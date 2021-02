Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - εμβόλιο Pfizer: ενθαρρυντικά στοιχεία για τους ηλικιωμένους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το εμβόλιο της Pfizer φαίνεται ήδη να «φρενάρει» την εξάπλωση του κορονοϊού στους ηλικιωμένους και τις εισαγωγές τους στο νοσοκομείο.

Καλά νέα έρχονται από το Ισραήλ, καθώς οι επιστήμονες άρχισαν να βλέπουν βάσιμες ενδείξεις ότι τα εμβόλια βοηθούν πράγματι στην αποτροπή της λοίμωξης Covid-19 σε όσους εμβολιάζονται, ιδίως μεταξύ των ηλικιωμένων, οι οποίοι έχουν και τον μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά.

Το εμβόλιο της Pfizer/BioNTech, σχεδόν έξι εβδομάδες από τότε που άρχισε να χορηγείται σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, φαίνεται να έχει μειώσει σημαντικά και γρήγορα, μέσα σε λίγες εβδομάδες, τόσο τις εισαγωγές στο νοσοκομείο, όσο και τις νέες λοιμώξεις (κρούσματα). Αυτό συνιστά την ισχυρότερη έως ένδειξη παγκοσμίως -καθώς το Ισραήλ είναι η χώρα με το πιο προχωρημένο εμβολιαστικό πρόγραμμα- ότι οι μαζικοί εμβολιασμοί μπορούν να «φρενάρουν» την πανδημία.

Περίπου εννέα στα δέκα άτομα άνω των 60 ετών (το 90% στη χώρα) έχουν κάνει ήδη την πρώτη δόση του εν λόγω εμβολίου. Τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας του Ισραήλ, σύμφωνα με το "Nature" και τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης», δείχνουν -σε διάστημα τριών εβδομάδων από τα μέσα Ιανουαρίου έως τις αρχές Φεβρουαρίου- μια μείωση 41% στα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, 31% στις νέες νοσηλείες και 24% σε όσους αρρωσταίνουν σοβαρά από την Covid-19. Από την άλλη, στο ίδιο διάστημα τα νέα κρούσματα εμφανίζουν πτώση 12% και οι εισαγωγές στο νοσοκομείο 5% στους κάτω των 60 ετών (έχει εμβολιαστεί σχεδόν το ένα τρίτο των ατόμων αυτής της ηλιακής ομάδας).

«Βλέπουμε πρώιμα και πολύ ενθαρρυντικά σημάδια ότι το εμβόλιο δουλεύει στον πληθυσμό», δήλωσε ο ιολόγος Φλόριαν Κράμερ της Ιατρικής Σχολής Icahn του Όρους Σινά στη Νέα Υόρκη. Είναι πάντως δύσκολο να πουν οι επιστήμονες με βεβαιότητα σε ποιο ακριβώς ποσοστό η πτώση σε νέα κρούσματα και νοσηλείες οφείλεται στα εμβόλια, αφού παράλληλα η ισραηλινή κυβέρνηση έχει επιβάλει εθνικό «lockdown».

Ο υπολογιστικός βιολόγος Έραν Σίγκαλ του κορυφαίου ισραηλινού Ινστιτούτου Επιστημών Weizmann, που ανέλυσε τα στοιχεία για λογαριασμό της κυβέρνησης, εκτιμά ότι τα εμβόλια έχουν όντως συμβάλει στην μείωση των κρουσμάτων και νοσηλειών στους ηλικιωμένους, επειδή οι μειώσεις είναι μεγαλύτερες και συνέβησαν πιο γρήγορα -από ό,τι στους νεότερους- σε αυτή την ηλικιακή ομάδα που έχει εμβολιαστεί μαζικά. «Λέμε με επιφύλαξη ότι η μαγεία ξεκίνησε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο επιδημιολόγος Ουίλιαμ Χάνιτζ της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ των ΗΠΑ χαρακτήρισε «αρκετά πειστικό το ότι πράγματι βλέπουμε τα πρώτα πραγματικά αποτελέσματα του εμβολιασμού του πληθυσμού» και ανέφερε ότι άλλες χώρες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν από τα «καλά νέα» του Ισραήλ και να σπεύσουν να εμβολιάσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τους πολίτες τους.

Από την άλλη, είναι ακόμη αδύνατο, σύμφωνα με τον πιο επιφυλακτικό Ντβιρ 'Αραν του ισραηλινού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Technion, να γίνει ακριβής εκτίμηση πόσο μεγάλη είναι η θετική επίπτωση των εμβολίων. Προειδοποιεί ότι, σε κάθε περίπτωση, τα εμβόλια δεν αποτελούν «μαγική σφαίρα» και μέχρι στιγμής -με το 40% περίπου του πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί στο Ισραήλ- δεν φαίνονται ενδείξεις πως οι εμβολιασμένοι έχουν αρχίσει έμμεσα να προστατεύουν τους μη εμβολιασμένους, καθώς για κάτι τέτοιο θα χρειαστεί πολύ μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμένων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η νέα πιο μεταδοτική «βρετανική» μετάλλαξη Β.1.1.7 έχει διαδοθεί ευρέως στο Ισραήλ και αποτελεί πλέον το 80% των δειγμάτων που ελέγχονται. Από την άλλη, εμφανίστηκαν οι πρώτες δυσκολίες και ελλείψεις στο εμβολιαστικό πρόγραμμα -που περιλαμβάνει τους πάντες άνω των 16 ετών- το οποίο φαίνεται να επιβραδύνεται, με αποτέλεσμα ορισμένα εμβολιαστικά κέντρα να είναι άδεια την περασμένη εβδομάδα. Οι υπερ-ορθόδοξοι θρησκευόμενοι Εβραίοι και οι 'Αραβες πολίτες του Ισραήλ είναι δύο ομάδες που εμφανίζουν την μεγαλύτερη αντίσταση στον εμβολιασμό, παρόλο που έχουν πληγεί κατ' εξοχήν από τον κορονοϊό.