Κοινωνία

Καιρός: έρχεται εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Παρασκευή οι μέγιστες θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα ήταν έως και εννέα βαθμούς υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή τιμές!

Οι υψηλές θερμοκρασίες στην Ελλάδα αναμένεται να διατηρηθούν έως και τη Δευτέρα, ενώ παρά την πτώση που θα σημειώσουν από την Τρίτη, θα παραμείνουν σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Η έντονη θερμή μεταφορά που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μεσόγειο, έχει ως αποτέλεσμα την επικράτηση ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή στη χώρα μας.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή στο οποίο συμμετέχει και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, την Παρασκευή οι μέγιστες θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα ήταν έως και εννέα βαθμούς υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή τιμές, όπως αυτές διαμορφώθηκαν την περίοδο 2010-2019.