Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Κυβέρνηση επιτελικής αυθαιρεσίας

Οξεία κριτική στην Κυβέρνηση, για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, εξαπέλυσε η αξιωματική αντιπολίτευση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του, αναφέρει ότι «η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αρνείται να πάρει ουσιαστικά μέτρα για τις πραγματικές εστίες διασποράς. Ισχυρίζεται πως δεν κολλάει στα ΜΜΜ που στοιβάζονται οι άνθρωποι κάθε μέρα, δεν κολλάει στα σχολεία που άνοιξαν πάλι με αυξημένο αριθμό μαθητών, δεν κολλάει στα εργοστάσια που λειτουργούν χωρίς ελέγχους και τεστ. Κολλάει όμως εάν κάποιος θελήσει να περπατήσει μετά τις 6 το Σαββατοκύριακο».

Και συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «σε λίγες μέρες, όταν θα έχει γίνει πάλι η ζημιά, ο κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώσει νέα μέτρα, αφού αυτά θα έχουν αποτύχει. Η αποτυχία του έχει κουράσει τους πολίτες.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ενημερώνουμε τον κ. Μητσοτάκη και το επιτελικό του κράτος πως σε δημοκρατικά πολιτεύματα για να έχουν ισχύ τα μέτρα πρέπει να βγουν σε ΦΕΚ. Δεν αρκεί ο λόγος του αυτοκράτορα».