Κικίλιας: με ανησυχεί η κατάσταση στην Αττική

«Με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το Ε.Σ.Υ. έχει ενισχυθεί όσο ποτέ άλλοτε», υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας.

Παρακολουθούμε και αναλύουμε καθημερινά τα επιδημιολογικά δεδομένα και δε μπορώ να σας κρύψω πως με ανησυχεί η κατάσταση στην Αττική, όπου κατοικεί ο μισός πληθυσμός της χώρας, αναφέρει σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» ο υπουργός Υγείας Β.Κικίλιας ο οποίος όταν ρωτάται κατά πόσο τον ανησυχεί η διασπορά των μεταλλάξεων της Βρετανίας και της Νότιας Αφρικής στη χώρα μας, επισημαίνει πως «από τις 22 Ιανουαρίου, μαζί με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, δημιουργήσαμε ένα οριζόντιο, πανελλαδικό δίκτυο, που επιτηρεί όλες τις ενδεχόμενες μεταλλάξεις του κορονοϊού. Ένα δίκτυο επιτήρησης αλλά και διάγνωσης, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε τα σωστά επιδημιολογικά δεδομένα».

Είναι πανθομολογούμενη τόσο η αδυναμία πρόγνωσης αυτής της νόσου όσο και η ασύμμετρη επιθετική της πορεία όταν αρχίσει να διασπείρεται. Για αυτό και οι επιστήμονες την έχουν ονομάσει «αόρατο εχθρό», συνεχίζει ο Β. Κικίλιας.

Ερωτηθείς εάν η επιλογή της προληπτικής εφαρμογής ενός πιο σκληρού γενικού lockdown στη χώρα μας εξασφαλίζει την προστασία μας από την ευρεία διασπορά των μεταλλάξεων, απαντά, «Μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει να δίνουμε “ανάσες” στην κοινωνία, στα παιδιά μας και στην αγορά, προστατεύοντας όμως πάνω από όλα τη Δημόσια Υγεία. Με αυτόν τον γνώμονα παίρνουμε τις αποφάσεις. Γνωρίζετε, βέβαια, καλά ότι η Επιτροπή των ειδικών είναι αυτή που εισηγείται και στον έναν χρόνο λειτουργίας της, ποτέ δεν έχω προκαταλάβει τις εισηγήσεις αυτές».

Ο υπουργός Υγείας αναφερόμενος στην κριτική που ασκείται από την αξιωματική αντιπολίτευση για την διαχείριση της πανδημίας, τονίζει πως «είναι θεμιτή αρκεί να είναι καλόπιστη, τεκμηριωμένη και να βασίζεται σε πραγματικά και επιστημονικά στοιχεία. Όσον αφορά το υγειονομικό έργο που έχει γίνει μέχρι τώρα, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το Ε.Σ.Υ. έχει ενισχυθεί όσο ποτέ άλλοτε».

Μάλιστα παραθέτει στοιχεία που αφορούν στο τι παρέλαβε η κυβέρνηση πριν τον κορονοϊό και ποιες είναι σήμερα οι δυνατότητες του Συστήματος Υγείας.

«Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ΜΕΘ, παραλάβαμε 565 κλίνες, έχουμε φτάσει αισίως στις 1.303 και συνεχίζουμε. Τέτοια εποχή, θυμίζω, διαχρονικά, είχαμε δυστυχώς 30-35 αναμονές για κλίνη εντατικής θεραπείας, χωρίς να υπάρχει πανδημία. Σήμερα δεν έχουμε καμία αναμονή. Έχουν γίνει 9.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού εν μέσω πανδημίας, αριθμός-ρεκόρ για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από αυτούς, 4.000 νοσηλευτές, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με διαδικασίες ΑΣΕΠ θα μονιμοποιηθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουν ολοκληρωθεί οι προκηρύξεις για 1.423 μόνιμους γιατρούς και 1.219 μόνιμες θέσεις λοιπού προσωπικού είναι σε εξέλιξη. Επίσης, 2.250 θέσεις ειδικευμένων νοσηλευτών και 700 θέσεις νοσηλευτών, επιλαχόντες από την προκήρυξη 2Κ, με ειδική ρύθμιση θα προσληφθούν και αυτοί».

Σε ερώτηση για τις παραδόσεις των εμβολίων και την στάση των φαρμακευτικών εταιρειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Β.Κικίλιας τονίζει πως η Ε.Ε. θα πρέπει να διαπραγματεύεται από θέση ισχύος και προσθέτει πως είναι μια επιτυχία το ότι η Ε.Ε. διαπραγματεύτηκε από κοινού και εξασφάλισε εμβόλια για όλους. «Αν με ρωτάτε για το εάν πρέπει να πιεστούν κι άλλο οι εταιρείες. Σαφώς. Και αυτό γίνεται. Προχτές μάλιστα είχα ο ίδιος τηλεδιάσκεψη με τον CEO της AstraZeneca. Είμαστε σε καλό δρόμο και η χώρα μας με οργανωμένο σχέδιο και στρατηγική αντιμετωπίζει βήμα-βήμα αυτήν την τεράστια πρόκληση. Θα τα καταφέρουμε» καταλήγει ο υπ.Υγείας.