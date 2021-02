Κοινωνία

Σχολεία: Πώς θα λειτουργήσουν από την Δευτέρα

Τι ισχύει για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ανά περιφερειακή ενότητα.

Τα νέα περιοριστικά μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, Παρασκευή, έφεραν νέα δεδομένα στον τρόπο λειτουργίας των σχολείων σε αρκετές περιοχές της επικράτειας. Από την ερχόμενη Δευτέρα, εξακολουθεί μεν να ισχύει η δια ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών δομών για τις περιοχές που δεν έχουν επιβαρυμένο επιδημιολογικό φορτίο.

Ωστόσο, για τους δήμους και τις περιφερειακές ενότητες που είναι επιβαρυμένες, δεν θα ισχύσει κάτι τέτοιο. Οι περιοχές αυτές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, σε κάθε μία από τις οποίες τα σχολεία θα λειτουργήσουν διαφορετικά.

Αναλυτικότερα, από τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου θα ισχύσουν τα εξής για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων:

- Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων

1. Δημοτική Ενότητα Πατρέων

2. Δημοτική Ενότητα Χαλκιδέων

3. Δημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου της ΠΕ Λασιθίου

- Δια ζώσης εκπαίδευση για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για γυμνάσια και λύκεια.

1. Δημοτική Ενότητα Θήρας

2. Δημοτική Ενότητα Μυκόνου

- Δια ζώσης εκπαίδευση για νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για λύκεια (και γυμνάσια με λυκειακές τάξεις)

1. Περιφέρεια Αττικής

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης

3. ΠΕ Χαλκιδικής

4. ΠΕ Λέσβου

5. Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης της ΠΕ Ηλείας

6. Δήμος Ζακύνθου

7. Δήμος Τεμπών της ΠΕ Λάρισας

8. Δήμος Πύδνας-Κολινδρού της ΠΕ Πιερίας

9. Δήμος Ρεθύμνης της ΠΕ Κρήτης

10. Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων της ΠΕ Ευβοίας

11. Δήμος Τανάγρας

12. Δήμος Εορδαίας της ΠΕ Κοζάνης

13. Δήμος Θηβαίων

14. Δήμος Σπάρτης

Επιπλέον, δια ζώσης θα συνεχίσουν να λειτουργούν όλες οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, όλων των βαθμίδων.

Λοιπές εκπαιδευτικές δομές, όπως τα πανεπιστήμια, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα φροντιστήρια, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης θα συνεχίσουν την εξ αποστάσεως λειτουργία.