Κοινωνία

Δικηγόροι: γιατί καταθέτουν ψήφισμα διαμαρτυρίας στο Μαξίμου και μήνυση στον ΕΦΚΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταγγέλλουν, μεταξύ άλλων, στην θεσμική και οικονομική απαξίωση του δικηγορικού σώματος. Τι ζητούν για τη λειτουργία των δικαστηρίων.

Η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας αποφάσισε οι 63 πρόεδροι να καταθέσουν στον πρωθυπουργό ψήφισμα διαμαρτυρίας, καταγγέλλοντας την θεσμική και οικονομική απαξίωση του δικηγορικού σώματος, ενώ ζητεί την άμεση πανελλαδική λειτουργία όλων των δικαστηρίων και όλων των δικαιοδοσιών (αστικών, ποινικών και διοικητικών) κάτω από υγειονομικούς όρους.

Ειδικότερα, ζητεί να διεξάγονται οι δίκες προσωρινής δικαστικής προστασίας, διατροφές ανηλίκων, εργατικές αξιώσεις, για κρατούμενους, μισθωτικές υποθέσεις κ.λπ.). Δηλαδή να διεξάγονται οι δίκες που αφορούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες οι οποίες σήμερα δεν διεξάγονται, ενώ εκφράζει την αντίθεσή της στην εγκύκλιο για την καταβολή του χορηγήματος των 400 ευρώ.

Ακόμη, η Ολομέλεια αποφάσισε να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου του ΕΦΚΑ σχετικά με την είσπραξη και απόδοση στον ειδικό λογαριασμό ΟΑΕΔ του ν. 3986/2011 των καταβαλλομένων από τους υπόχρεους επιστήμονες, μέσω ετήσιων εισφορών, ποσών, μετά την πλήρως προβληματική απάντηση που έδωσε η διοίκηση του ΕΦΚΑ στην αίτηση λογοδοσίας που της ζητήθηκε.