Πολιτική

Διπλωματικές πηγές: γιατί είχε απελαθεί ο νέος Πρόεδρος της Λιβύης από την Ελλάδα

Η εκλογή του Μοχάμεντ Μένφι, δρομολογεί εξελίξεις τις ελληνολιβυκές σχέσεις. Τι θα γίνει με την πρεσβεία μας στην Τρίπολη και το προξενείο στη Βεγγάζη.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωση του κάνει γνωστό ότι «υπό το φως των χθεσινών εξελίξεων και συγκεκριμένα την εκλογή του μεταβατικού Προέδρου του Συμβουλίου της Προεδρίας Μοχάμεντ Μένφι, των Μελών του και του Πρωθυπουργού της Λιβύης από το Φόρουμ Πολιτικού Διαλόγου της Λιβύης, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια θα επαναλειτουργήσει άμεσα η Ελληνική Πρεσβεία στην Τρίπολη. Παράλληλα θα δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για το άνοιγμα Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Βεγγάζη».

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, «η απέλαση του νέου Προέδρου της; Λιβύης από την Αθήνα, είχε να κάνει με τον θεσμό που εκπροσωπούσε τότε και όχι με το πρόσωπο. Ο πρόεδρος γνώριζε την κατάσταση και οι σχέσεις μας είναι καλές».