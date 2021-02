Οικονομία

Take Away: κανονικά η λειτουργία του σε όλη τη χώρα

Δεν θα ισχύσει τελικά η απαγόρευση σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Τι αναφέρει σε νέα ανακοίνωσή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Κανονικά θα λειτουργεί το take away στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και τα Σαββατοκύριακα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να άρει την απαγόρευση που είχε ανακοινώσει νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε: «H Kυβέρνηση αξιολόγησε ότι το μέτρο της προσωρινής αναστολής του “take away” θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε ότι το “take away” θα λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και τα Σαββατοκύριακα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα».

Το πρωί έγινε γνωστό ότι η πώληση καφέ μέσω της διαδικασίας παραλαβής από το κατάστημα (take away) θα απαγορευόταν εκτός από τα καφέ και από τις επιχειρήσεις αρτοζαχαροπλαστείων, φούρνων και λοιπών επιχειρήσεων που η πώληση καφέ δεν αποτελεί κύρια δραστηριότητα.

Η αρχική απόφαση, για απαγόρευση του take away, είχε ληφθεί, γιατί, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, έχει παρατηρηθεί ένας πάρα πολύ μεγάλος συνωστισμός μπροστά από τα καταστήματα που έπαιρνε ο κόσμος το φαγητό του.

Σε ό,τι αφορά στην αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών τα Σάββατα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι θα το συζητήσει ξανά με την Επιτροπή, καθώς όπως υπογράμμισε η μη λειτουργία τους «διακινδυνεύει τεράστιο συνωστισμό στα σούπερ μάρκετ».

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά τις διακοπές του στην Ικαρία, να μας πει o κ. Μητσοτάκης τι ισχύει με το απίστευτο μπάχαλο στο take away

«Το σημερινό αδιανόητο αλαλούμ με την εστίαση και το take away, το οποίο η Κυβέρνηση απαγόρευσε και, εν τέλει, επέτρεψε δύο φορές μέσα σε λίγες ώρες, είναι ενδεικτικό της αντιμετώπισης που έχει σε όλη τη διαχείριση της πανδημίας. Εργαζόμενοι και επιχειρηματίες της εστίασης, πνιγμένοι στην απόγνωσή τους, δεν έχουν απέναντί τους Κυβέρνηση, αλλά περιφερόμενο θίασο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ίσως την απάντηση για το τι ισχύει τελικά για την εστίαση και το take away να μπορεί να την δώσει ο κ. Μητσοτάκης, όταν επιστρέψει από τις διακοπές του στην Ικαρία», καταλήγει η ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Κουμουνδούρου.

Κίνημα Αλλαγής: Φαρσοκωμωδία η στάση της κυβέρνησης απέναντι στην εστίαση

«Μόνο με φαρσοκωμωδία μοιάζει η στάση της Κυβέρνησης απέναντι στην εστίαση. Το πρωί απαγορεύεται το take away, το μεσημέρι επιτρέπεται», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Κίνημα Αλλαγής, αναφορικά με την παραλαβή από το κατάστημα.

«Ο αρμόδιος Υπουργός ζητά τα κλειδιά των μαγαζιών, και μετά αρχίζει τις συγγνώμες. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει κουράγιο να μιλήσει με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων και φωνάζει μερικούς φίλους του για να τους πει ότι όλα καλά. Στο μεταξύ οι επιχειρήσεις απειλούνται με αφανισμό και οι εργαζόμενοι με ανεργία» σημειώνει και προσθέτει: «Να σοβαρευτούν επιτέλους. Οι προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής δείχνουν το τι πρέπει να γίνει».

Ελληνική Λύση: Οι παλινωδίες της Κυβέρνησης παραπέμπουν στις μανούβρες του Τιτανικού

«Η Κυβέρνηση, με τις συνεχείς παλινωδίες της και την αυτοαναίρεση των μέτρων που η ίδια εξαγγέλλει, παραπέμπει στις μανούβρες του Τιτανικού. Δυστυχώς όμως για εμάς, το “καράβι” είναι η Ελλάδα και το “παγόβουνο” με αυτούς στο τιμόνι, είναι αναπόφευκτο», αναφέρει η Ελληνική Λύση.

«Σε αυτό το πλαίσιο κατήργησαν και επανέφεραν αυθημερόν μέχρι και το take away (πάρε το και φύγε), αλλά στο τέλος ο ελληνικός λαός θα τους πει ένα βροντερό “go away” (σήκω και φύγε), για να σωθεί ο τόπος και εμείς από την καταστροφή», σχολιάζει σε σχετική ανακοίνωση.

ΜέΡΑ25 : Κανείς δεν γελάει με το κυβερνητικό αλαλούμ και στο take away

«Η κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας, έχει φύγει από το στάδιο όπου οι πολίτες δεν ξέρουν τι θα τους ξημερώσει, κι έχει περάσει στο στάδιο όπου δεν ξέρουν τι θα τους έχει συμβεί στο διαφημιστικό διάλειμμα ανάμεσα σε δύο τηλεοπτικές εμφανίσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλης Κριθαρίδης.

Όπως ανέφερε, «Μέσα σε λίγες ώρες κάναμε binge watch την κωμική σειρά “τα νέα μέτρα για το take away”, με τις συνεχείς σεναριακές ανατροπές “αναστέλλεται / αναστέλλεται ολίγον / να ζήσουμε να το θυμόμαστε”.

Ήταν μια σαφής κωμική βελτίωση από το προηγούμενο επεισόδιο όπου ο τηλεαεικίνητος Υπουργός ζητούσε τα κλειδιά των μαγαζιών των απηυδισμένων επαγγελματιών της εστίασης, αλλά και πάλι το πρόβλημα για την κυβέρνηση παραμένει: Κανείς δε γελάει.»