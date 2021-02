Κοινωνία

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Αιχμές για τη φύλαξη των δικαστηρίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δηκτική ανακοίνωση με αφορμή την έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, με αφορμή τη χθεσινοβραδινή επίθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών, σε σημερινή ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η απουσία αποτελεσματικής φύλαξης των δικαστηρίων δίνει ευκαιρίες για εγκληματικές ενέργειες και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια δικαστών και εισαγγελέων και όλων των πολιτών.

Ακόμη, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων επαναλαμβάνει ότι η εκπλήρωση της ευθύνης της Πολιτείας για φύλαξη των δικαστηρίων και ασφαλή άσκηση των καθηκόντων των δικαστικών λειτουργών αποτελεί ένδειξη ελάχιστου σεβασμού προς τη Δικαιοσύνη.