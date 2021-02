Κοινωνία

Ηλικιωμένος κάηκε ζωντανός μέσα στο σπίτι του

Απανθρακωμένος βρέθηκε ο άτυχος άνδρας από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στην περιοχή.

(φωτογραφία αρχείου)

Απανθρακωμένος μέσα στην οικία του βρέθηκε σήμερα, από άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων, ένας 87χρονος, στο Ελληνόκαστρο Τρικάλων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση για κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σπίτι, το οποίο κάηκε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας καταπλακώθηκε από τμήμα της στέγης, που κατέρρευσε από τη φωτιά.

Οι λόγοι που προκάλεσαν την καταστροφική πυρκαγιά ερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.