Κορονοϊός - Μητσοτάκης: Παίρνουμε μέτρα για να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις (εικόνες)

Έχει τεράστια σημασία να ανοίξουμε τον τουρισμό μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Ικαρία.

Το Νοσοκομείο Ικαρίας, όπου διενεργούνται εμβολιασμοί, ήταν ο πρώτος σταθμός της περιοδείας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησί. Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Δημαρχείο Ικαρίας στον Άγιο Κήρυκο.

«Είμαστε από τις καλύτερες χώρες και γι’ αυτό παίρνουμε πάντα μέτρα για να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις, γιατί δεν θέλουμε να τρέχουμε πίσω από την πανδημία. Κι αν μερικές φορές σε κάποιους τα μέτρα μπορεί να φαντάζουν λίγο δυσάρεστα, τους διαβεβαιώνω ότι το κάνουμε ακριβώς για να μην πρέπει να πάρουμε ακόμα πιο σκληρά μέτρα αργότερα», δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με το υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως «η ελληνική κοινωνία έχει δείξει γενικά πολύ μεγάλη υπομονή» και επισήμανε: «Είμαστε πια στο τέλος, το ξέρουμε ότι είμαστε στο τέλος. Ξέρουμε ότι τα εμβόλια δουλεύουν και ξέρουμε ότι όσο αυξάνεται το ποσοστό εμβολιασμού τόσο θα πλησιάζουμε στο σημείο όπου θα αφήσουμε την περιπέτεια πίσω μας».

Αναφερόμενος στην εμβολιαστική εκστρατεία, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «μέχρι στιγμής είμαστε ικανοποιημένοι, τρέχει καλά, δεν έχουμε αστοχίες», ενώ προσέθεσε πως είναι «πάρα πολύ σημαντικό» ότι δεν χάθηκαν δόσεις ακόμα και στις λιγοστές περιπτώσεις μη τήρησης ραντεβού στο νησί.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στη στρατηγική της Κυβέρνησης για το άνοιγμα του τουρισμού φέτος, αφενός με προώθηση της πρότασης για πιστοποιητικό εμβολιασμού και αφετέρου μέσω της ανοσοποίησης του πληθυσμού των νησιών και των εργαζόμενων στον ευρύτερο τουριστικό τομέα.

«Για μας έχει τεράστια σημασία να ανοίξουμε τον τουρισμό μας. Είμαστε στην πρώτη γραμμή της λογικής να διευκολύνουμε με αυτό το λεγόμενο υγειονομικό διαβατήριο αυτούς οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι να ταξιδέψουν. Δηλαδή να μπορούν να ταξιδεύουν πιο εύκολα. Αλλά όσο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι και τα νησιά είναι ασφαλή, το προσωπικό της πρώτης γραμμής αλλά και σε δεύτερη φάση αυτοί οι οποίοι θα τους εξυπηρετήσουν, δηλαδή όσοι εργάζονται στα ξενοδοχεία μας, στην εστίαση, στον τουριστικό μας κλάδο, τόσο πιο πολλούς επισκέπτες θα έχουμε. Πιστεύω ότι θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ταξίδια φέτος, με το που θα ξεπεράσουμε και τις ευρωπαϊκές χώρες σε ένα επίπεδο εμβολιασμού», είπε.

Στήριξη στις δομές υγείας της περιφέρειας

Το νοσοκομείο, που πλέον διαθέτει 130 εργαζόμενους, ενισχύθηκε πέρυσι με 24 άτομα προσωπικό, όπως ενημέρωσαν τον Πρωθυπουργό ο Υποδιοικητής Γιώργος Γλαρός και ο υπεύθυνος εμβολιαστικού κέντρου Ιωάννης Μπαρδάνης.

Στο νοσοκομείο θα εγκατασταθεί επίσης Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό ότι δεν θα χρειάζεται να μεταφέρονται νεφροπαθείς στο Νοσοκομείο Σάμου.

Παράλληλα επιλύθηκαν ζητήματα στις υπόλοιπες δομές υγείας του νησιού, ειδικά σε ό,τι αφορά την επάρκεια οξυγόνου στο Κέντρο Υγείας Ευδήλου και στα Περιφερειακά Ιατρεία Ραχών και Καρκιναγρίου.

Στο πλαίσιο του ευρύτερου κυβερνητικού σχεδίου για αναβάθμιση των υποδομών που διαθέτουν οι υγειονομικές μονάδες της Ικαρίας, έχει δρομολογηθεί η προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού αξίας 217.000 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ. Έχει αποφασιστεί, μεταξύ άλλων, η αγορά αναισθησιολογικού μηχανήματος, φορητού αναπνευστήρα, ακτινολογικού συγκροτήματος και απινιδωτών.

Συζήτηση για τις ανάγκες του νησιού

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός μετέβη στο Δημαρχείο του νησιού, στον Άγιο Κήρυκο, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Νίκο Καλαμπόγια, και τους Αντιδημάρχους Νίκο Καλαμάρα, Σωτήρη Πολίτη, Φώτη Ράπτη, Δέσποινα Τσαγκά και Φίλιππο Τσαντέ. Παρών ήταν και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού στα νησιά, ειδικά τα μικρά, αλλά και στη σύνδεσή του με τις προοπτικές του τουρισμού.

«Έχουμε πάρει αυτή την απόφαση για τα μικρά μας νησιά, να κινηθούμε οριζόντια και να εμβολιάσουμε όλους τους ενήλικες, για να καταδείξουμε με αυτόν τον τρόπο την ειδική σημασία που αποδίδουμε στα μικρά μας νησιά. Χαίρομαι που το σύστημα λειτουργεί υποδειγματικά και χαίρομαι που είδα και πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους ακρίτες νησιώτες μας να εμβολιαστούν», είπε. «Όσο πιο γρήγορα προχωρήσουν οι εμβολιασμοί σε συμπολίτες μας οι οποίοι απασχολούνται στον ευρύτερο χώρο του τουρισμού και όσο πιο πολύ διαφημίσουμε τα νησιά μας ως ασφαλή νησιά, τόσο πιο ωφελημένοι θα είμαστε συνολικά».

«Έχουμε ακόμα δύο δύσκολους μήνες μπροστά μας, προτιμούμε πάντα να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις και όχι πίσω, και να παίρνουμε μέτρα νωρίτερα παρά αργότερα, γιατί αν τα πάρεις νωρίτερα τα μέτρα, θα μπορέσεις και νωρίτερα να τα χαλαρώσεις, ενώ αν αργήσεις να τα πάρεις, τότε θα πρέπει να τα κρατήσεις περισσότερο», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας παράλληλα ότι χάρη στα μέτρα στήριξης της οικονομίας που έχουν υλοποιηθεί θα είναι δυνατή η δυναμική ανάκαμψη μετά την πανδημία.

«Όταν με το καλό αφήσουμε αυτή την περιπέτεια πίσω μας, θα είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε μία τροχιά γρήγορης ανάπτυξης, εκμεταλλευόμενοι συνολικά ως χώρα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα τα οποία βέβαια αγαπητέ μου Δήμαρχε - για να τελειώσω από εκεί που ξεκίνησα - εξειδικεύονται για κάθε περιοχή της χώρας», είπε.

Στο τραπέζι βρέθηκαν οι ανάγκες του Δήμου και έργα υποδομής που θα βελτιώσουν τη καθημερινότητα των κατοίκων ή θα συμβάλουν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του νησιού, όπως η διαχείριση λυμάτων και απορριμμάτων, οι αερομεταφορές και οι ιαματικές πηγές.

Έμφαση δόθηκε επίσης στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Επισημάνθηκε ότι η Ικαρία πλέον συνδέεται σταθερά με τον Πειραιά, με προσέγγιση και στα δύο λιμάνια (Άγιο Κήρυκο και Εύδηλο), καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των κατοίκων. Η χρηματοδότηση των άγονων γραμμών αυξήθηκε το 2020 κατά 48 εκατομμύρια, ανερχόμενη στα 138 εκατ. ευρώ, και γίνεται μέσω του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων.

«Ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο στη Βουλή για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο νησιωτικό χώρο. Είναι η πρώτη φορά που η πολιτεία, με έναν συνεκτικό τρόπο, αντιμετωπίζει τα ζητήματα της νησιωτικότητας και προτάσσει καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία. Ώστε πολιτικές που σε έναν βαθμό μπορεί να έχουν δουλέψει, όπως το Μεταφορικό Ισοδύναμο, να ενσωματώνονται σε μία ολιστική προσέγγιση για το πώς αντιλαμβανόμαστε τη θαλάσσια πολιτική μας και την ανάπτυξη των νησιών», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, που συνόδευε τον Πρωθυπουργό, επεσήμανε μεταξύ άλλων την πρόοδο για την έναρξη έργων που υπάγονται στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, και δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσουν άμεσα σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αναφέρθηκε επίσης στη στρατηγική της Κυβέρνησης να ενισχύει τους ΟΤΑ με προσωπικό σε ειδικότητες που χρειάζονται και επισήμανε ότι η κινητικότητα πρέπει να λειτουργήσει ως ευκαιρία για την κάλυψη αναγκών των Δήμων.

Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης και ο βουλευτής ΝΔ Χριστόδουλος Στεφανάδης.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στον Εύδηλο, όπου ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τα έργα αποκατάστασης των ζημιών και ενίσχυσης της εξωτερικής θωράκισης του λιμανιού, ενώ επισκέφτηκε και το εμβολιαστικό κέντρο του οικισμού.

Νωρίτερα, σήμερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τους Φούρνους και την ακριτική Θύμαινα.

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά τις διακοπές του στην Ικαρία, να μας πει τι ισχύει με το απίστευτο μπάχαλο στο take away

«Το σημερινό αδιανόητο αλαλούμ με την εστίαση και το take away, το οποίο η Κυβέρνηση απαγόρευσε και, εν τέλει, επέτρεψε δύο φορές μέσα σε λίγες ώρες, είναι ενδεικτικό της αντιμετώπισης που έχει σε όλη τη διαχείριση της πανδημίας. Εργαζόμενοι και επιχειρηματίες της εστίασης, πνιγμένοι στην απόγνωσή τους, δεν έχουν απέναντί τους Κυβέρνηση, αλλά περιφερόμενο θίασο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ίσως την απάντηση για το τι ισχύει τελικά για την εστίαση και το take away να μπορεί να την δώσει ο κ. Μητσοτάκης, όταν επιστρέψει από τις διακοπές του στην Ικαρία», καταλήγει η ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Κουμουνδούρου.