Κοινωνία

Δημοτικός υπάλληλος βρήκε πορτοφόλι και το παρέδωσε

Μάθημα ήθους και τιμιότητας από έναν άνθρωπο του μόχθου. Το πορτοφόλι περιείχε χρήματα και πολύτιμα έγγραφα.

Πορτοφόλι το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό και προσωπικά έγγραφα του κατόχου του βρήκε και παρέδωσε στις Αρχές εργαζόμενος στην καθαριότητα του Δήμου Κισσάμου. Πρόκειται για οδηγό απορριμματοφόρου ο οποίος βρήκε το πορτοφόλι, το παρέδωσε στην αστυνομία και στη συνέχεια αποδόθηκε στον κάτοχό του.

Για το περιστατικό εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση ο Δήμος Κισσάμου, στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Άνθρωποι του μόχθου, που ενώ εκτελούν το ωράριο εργασίας τους βρίσκουν και παραδίδουν πορτοφόλια, χρήματα και άλλα πολύτιμα προς τον κάτοχό τους έγγραφα ή αντικείμενα, αποτελούν λαμπρά παραδείγματα ήθους και εντιμότητας».

Μέσω της ανακοίνωσης ο δήμαρχος Γιώργος Μυλωνάκης και ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Σπύρος Μαυροδημητράκης χαρακτηρίζουν την κίνηση του εργαζομένου ως «εξαιρετική πράξη », κάνοντας γνωστό ότι του χορηγούν ως ελάχιστη ανταμοιβή άδεια πέντε ημερών.