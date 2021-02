Παράξενα

Lockdown: Διαμέρισμα είχε διαμορφωθεί σε πριβέ εστιατόριο

Πολυτελές εστιατόριο λειτουργούσε κρυφά για λίγους κι εκλεκτούς. Η Αστυνομία “μυρίστηκε” το τέχνασμα και επέβαλε πρόστιμα σε ιδιοκτήτη και πελάτες.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Αστυνομικοί εντόπισαν εστιατόριο που λειτουργούσε παράνομα και επέβαλαν “τσουχτερά” πρόστιμα σε ιδιοκτήτη και πελάτες.

Το εστιατόριο λειτουργούσε πριβέ, για λίγους κι εκλεκτούς πελάτες. Ο επιχειρηματίας είχε στήσει τραπέζια στο διαμέρισμά του, που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το εστιατόριό του, στην Καλαμαριά.

Όταν του χτύπησαν την πόρτα οι αστυνομικοί, δεν προσπάθησε να δικαιολογηθεί, παραδέχτηκε ότι “έπαιξε με την τύχη του κι έχασε”. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ και από 300 ευρώ πρόστιμο στους τέσσερις θαμώνες, που μάλλον… ξινά τους βγήκαν τα θαλασσινά που έτρωγαν.