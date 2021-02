Οικονομία

Σταϊκούρας: Πόσο αυξήθηκε το κόστος για την οικονομία από το νέο lockdown

Πότε αναμένεται η αναλυτική παρουσίαση των μέτρων στήριξης που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό.

Τη Δευτέρα θα γίνει η αναλυτική παρουσίαση των μέτρων στήριξης που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, προσδιορίζοντας, παράλληλα, σε 2,4 δισ. μηνιαίως το κόστος για την πραγματική οικονομία από την επιβολή των διαδοχικών περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, τα διαδοχικά περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται λόγω της αύξησης των κρουσμάτων, έχουν σημαντικό κόστος και στην πραγματική οικονομία, για την οποία εκτίμησε ότι η συνολική μείωση του τζίρου ανέρχεται σε 2,54 δισ. ευρώ, αλλά και στα δημόσια οικονομικά. Είπε συγκεκριμένα, πως το κόστος από την απώλεια φόρων, αλλά και τη λήψη νέων μέτρων στήριξης, αυξήθηκε από τα 500 εκατ. ευρώ, που υπολογίζονταν με τους περιορισμούς που τέθηκαν σε ισχύ μία εβδομάδα νωρίτερα, στα 700 εκατ. ευρώ σε μηνιαία βάση μετά και τις χθεσινές αποφάσεις. Και επανέλαβε πως δεν είναι ακόμη εφικτό να υπολογιστεί το ύψος στο οποίο θα φτάσει το κόστος από τα μέτρα στήριξης, καθώς δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ασφάλεια ο χρόνος και η ένταση της υγειονομικής κρίσης.

Ωστόσο, προανήγγειλε συνέχιση και ενίσχυση του μέτρου της «επιστρεπτέας προκαταβολής» («θα έρθουμε να προσθέσουμε και να ενισχύσουμε επιτρεπτές προκαταβολές» δήλωσε χαρακτηριστικά), ενώ άφησε ανοικτό το θέμα νέων ρυθμίσεων οφειλών, λέγοντας ότι αυτό θα συζητηθεί μόλις σταματήσουν οι αναστολές φορολογικών και δανεικών υποχρεώσεων τον Απρίλιο. Έκανε δε λόγο για επέκταση και εμπλουτισμό των μέτρων στήριξης το επόμενο διάστημα, προσθέτοντας, πάντως, ότι οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι.

Σχετικά με το μέτρο επιδότησης των παγίων δαπανών των επιχειρήσεων, ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει συνάντηση με τους επαγγελματικούς φορείς για να υπάρξει σύμπνοια για τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων. Και υπενθύμισε πως το μέτρο αφορά στην κάλυψη πάγιων δαπανών για την περίοδο από τον Μάρτιο 2020 και μετά, με την προϋπόθεση της πτώσης του τζίρου κατά 30% σε σχέση με το 2019. Το Υπουργείο Οικονομικών, κατέληξε ο κ. Σταϊκούρας, βρίσκεται σε τεχνικές διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο.