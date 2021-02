Κοινωνία

Επεισοδιακή σύλληψη τεσσάρων ατόμων στην Νίκαια

Με μπαστούνια και ξύλα προσπάθησαν να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο. Πώς κατάφεραν οι αστυνομικοί να τους ακινητοποιήσουν.

Στην εισαγγελία Πειραιά οδηγήθηκαν τέσσερις αλλοδαποί, που συνελήφθησαν, στη Νίκαια, για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, για βία κατά υπαλλήλων και για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Αστυνομικοί που εντόπισαν τους τρεις εξ' αυτών, τους δήλωσαν την ιδιότητα τους προκειμένου να τους διενεργηθεί αστυνομικός έλεγχος, ωστόσο οι τρεις αλλοδαπού εισήλθαν στην οικία τους και επέστρεψαν κρατώντας μπαστούνια και ξύλα με σκοπό να τους επιτεθούν. Οι αστυνομικοί κατάφεραν παρά την αντίσταση που προέβαλαν να τους ακινητοποιήσουν.

Προηγουμένως είχαν πετάξει σακούλα που περιείχε 170 πακέτα τσιγάρα, που δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία κατανάλωσης φόρου και κατασχέθηκαν.

Σε έρευνα που ακολούθησε εντός της οικίας, εντοπίστηκε και ο τέταρτος κατηγορούμενος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4.241 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, 154 συσκευασίες λαθραίου καπνού, το χρηματικό ποσό των 1.170 ευρώ και μικροποσότητα κάνναβης.