Τεχνολογία - Επιστήμη

Σκάφος για τη μεταφορά ασθενών από Σαμοθράκη και Θάσο

Ένα σύγχρονο περιπολικό σκάφος, κατάλληλα διαμορφωμένο με ειδικό θάλαμο και υγειονομικό εξοπλισμό για τη μεταφορά ασθενών, αποκτά το Λιμενικό Σώμα.

(φωτογραφία αρχείου)

Με στόχο την επίλυση του προβλήματος της έγκαιρης και ασφαλούς μεταφοράς ασθενών που χρήζουν νοσηλείας, από τα νησιά της Σαμοθράκης και της Θάσου, ο περιφερειάρχης Α.Μ.Θ., Χρήστος Μέτιος ενέταξε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, το κόστος προμήθειας ενός σύγχρονου περιπολικού σκάφους, κατάλληλα διαμορφωμένου με ειδικό θάλαμο και υγειονομικό εξοπλισμό.

Σε ό,τι αφορά στα χαρακτηριστικά του νέου σκάφους που αποκτά το Λιμενικό Σώμα, το κόστος του οποίου ανέρχεται στις 500.000 ευρώ, θα έχει μήκος 11 και πλάτος 3,4 μέτρα, θα μπορεί να δέχεται τουλάχιστον δέκα επιβαίνοντες και να αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα άνω των 40 κόμβων, με την ακτίνα ενέργειάς του να ξεπερνά τα 300 ναυτικά μίλια. Σε σχετική ανακοίνωσή της η Π.Α.Μ.Θ. διευκρινίζει ότι θα καλύπτει πρωτίστως τις ανάγκες της Σαμοθράκης, αλλά και της Θάσου, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιείται οπουδήποτε αλλού υπάρχει ανάγκη.