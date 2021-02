Υγεία - Περιβάλλον

Νοτιοαφρικανική μετάλλαξη κορονοϊού: Νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Που εντοπίστηκαν οι νέες μολύνσεις. Πόσα ειναι συνολικά τα κρούσματα με μεταλλάξεις του Covid-19 στην χώρα μας.

Στα 1.113 ανέρχονται τα κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και επτά τα οποία νοσούν από μεταλλάξεις του ιού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

"Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση 96 δειγμάτων που αφορούν στην περίοδο 19-27 Ιανουαρίου 2021 και προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης.

Στο σύνολο των 96 δειγμάτων που αναλύθηκαν, όλα πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια ποιότητας που απαιτούνται για την ανάλυση και ο τελικός έλεγχος ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Από τον έλεγχο αναδείχθηκαν συνολικά 7 στελέχη με μεταλλάξεις ειδικού ενδιαφέροντος (variants of concern). Από αυτά, 4 δείγματα ήταν θετικά για το νέο στέλεχος VOC 202012/01 (Lineage Β.1.1.7/UK) και 3 δείγματα ήταν θετικά για το νέο στέλεχος 20H/501Y.V2 (Lineage B.1.351/South Africa).

Συγκεκριμένα, το στέλεχος VOC 202012/01 (Lineage Β.1.1.7/UK lineage) ανιχνεύθηκε σε 3 νοσοκομειακά δείγματα και σε 1 δείγμα από την κοινότητα.

Σε ό,τι αφορά το στέλεχος 20H/501Y.V2 (Lineage B.1.351/South Africa) ανιχνεύθηκε σε 3 δείγματα από την κοινότητα.

Συνολικά στη χώρα μας έχουν ταυτοποιηθεί 232 δείγματα θετικά για το μεταλλαγμένο στέλεχος Β.1.1.7/UK lineage και 4 δείγματα για το μεταλλαγμένο στέλεχος Lineage B.1.351/South Africa του ιού SARS-CoV-2".