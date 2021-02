Αθλητικά

ΑΕΛ: Ανακλήθηκαν τα δελτία 10 ποδοσφαιριστών πριν από τη σέντρα στη Λαμία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ και η οργισμένη αντίδραση του Αλέξη Κούγια.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε, λίγα λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα Λαμία-ΑΕΛ για την 21η αγωνιστική της Super League, η ΕΠΟ επιβεβαίωσε την ανάκληση των δελτίων των δέκα ποδοσφαιριστών που αποκτήθηκαν από τη λαρισινή ομάδα κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, «... καθώς δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις απόκτησής τους», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το σημαντικό είναι ότι, σύμφωνα με την ομοσπονδία, τόσο η ΑΕΛ όσο και η Super League έχουν ενημερωθεί για την εξέλιξη αυτή από νωρίς το μεσημέρι, κάτι που νωρίτερα αρνήθηκαν οι άνθρωποι της θεσσαλικής ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ: «Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία διευκρινίζει ότι, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ιδιότητας Μεταγραφών Ποδοσφαιριστών, ανακλήθηκαν τα δελτία 10 ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΑΕΛ, καθώς δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις απόκτησής τους, βάσει των άρθρων 3 και 4 του παραρτήματος Γ του ΚΙΜΠ κι ελλείψει εν ισχύ βεβαίωσης περί μη οφειλών στην ΕΠΟ. Η απόφαση αυτή έχει κοινοποιηθεί από νωρίς το μεσημέρι σήμερα στην ΠΑΕ ΑΕΛ και τη Super League 1».

Κούγιας: Παράνομη και κατάπτυστη η απόφαση ανάκλησης των δελτίων

Σφοδρή επίθεση κατά της ΕΠΟ εξαπέλυσε ο Αλέξης Κούγιας, με αφορμή την ανάκληση των δελτίων των δέκα νεοαποκτηθέντων ποδοσφαιριστών της ΑΕΛ, που οδήγησε στη μη διεξαγωγή του σημερινού (6/2) αγώνα με τη Λαμία.

Ο πρόεδρος των “βυσσινί” κάνει λόγο για «εγκληματική οργάνωση που στην ουσία κάνει κουμάντο στην ΕΠΟ» και χαρακτηρίζει «εντελώς παράνομη» και «κατάπτυστη» την απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών.

Ο κ. Κούγιας προαναγγέλει προσφυγή στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ και εκφράζει βεβαιότητα για τη δικαίωση της ομάδας του, επικαλούμενος «...κυβερνητικές αποφάσεις που αναστέλλουν την πληρωμή των επιταγών των εταιρειών για 75 ημέρες από την ημέρα της σφραγίσεώς τους».

Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Κούγια, όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΛ:

«Έχω αντιληφθεί τον πανικό της εγκληματικής οργάνωσης, που στην ουσία κάνει κουμάντο στην Ε.Π.Ο. και στο Ελληνικό ποδόσφαιρο μετά την κατεπείγουσα έρευνα της Επιτροπής Δεοντολογίας, κατά του αρχηγού της οργάνωσης, του Γιάννη Παπαδόπουλου και των συνεργών του, για τις εγκληματικές ενέργειες του μέσω των οποίων παρεμβαίνουν – δωροδοκούν – εκβιάζουν τους εκπροσώπους των σωματείων στις κατά τόπους εκλογές των ΕΠΣ, αλλά δεν περίμενα ότι η Ε.Π.Ο. θα φθάσει σε τέτοιο κατάντημα 2 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα μας στην Λαμία, με ευτελώς παράνομο τρόπο και με την κωμική δικαιολογία ότι δήθεν δεν πληρώθηκε μία επιταγή στις 19/1/2021 και αφού προηγουμένως, τόσο πριν την λήξη της επιταγής, όσο και μετά την λήξη της επιταγής με τελευταία ημερομηνία την 2/2/2021 εξέδωσε 11 δελτία των νέων επίλεκτων ποδοσφαιριστών, με τους οποίους έχουμε συμβόλαια έως και το 2024.

Η ενέργεια της Ε.Π.Ο. είναι εντελώς παράνομη και είναι αδύνατον να μην τους έχει ενημερώσει η νομική υπηρεσία της με τους επτά ακριβοπληρωμένους δικηγόρους των 10.000,00€ το μήνα ο καθένας, αφού εάν πράγματι έπρεπε να έχουν εξοφληθεί οι υποχρεώσεις μας μέχρι την 31/12/2020, δεν θα έπρεπε να μας εκδώσει κανένα δελτίο, αλλά το ίδιο έπρεπε να κάνει και μετά τις 19/1/2021 και μέχρι τις 2/2/2021, εξέδιδε συνεχώς δελτία των νέων ποδοσφαιριστών μας με τελευταίο του διεθνούς Μολδαβού, Dinu Graur, χωρίς η ίδια επιτροπή υπό την προεδρία του περιβόητου νέου εξυγιαντή να αρνηθεί να εκδώσει τα δελτία.

Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί νομίζουν ότι όπως είναι οι συνθήκες και το περιβάλλον της Ε.Π.Ο., είναι και οι συνθήκες και το περιβάλλον της Τακτικής Δικαιοσύνης της οποίας μέλη είναι οι Αεροπαγίτες του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο. στην οποία θα προσφύγουμε και είμαστε βέβαιοι, ότι θα ακυρώσει την κατάπτυστη αυτή απόφαση της ΕΙΜ και θα ακυρώσει και την ανάκληση των δελτίων των νέων επίλεκτων ποδοσφαιριστών μας.

Οι αγράμματοι και ανεπάγγελτοι αυτοί της ΕΙΜ, μάλλον αγνοούν τις κυβερνητικές αποφάσεις που αναστέλλουν, εκτός των άλλων νομικών προβλημάτων που έχει η απόφαση, την πληρωμή των επιταγών των εταιρειών για 75 ημέρες από την ημέρα της σφραγίσεως τους.

Το εγκληματικό σχέδιό τους να παραταχθεί σήμερα η ομάδα μας με εννέα μόνο παίκτες από τους 20 της αποστολής, θα καταρρεύσει και η ομάδα μας θα κατέβει κανονικά στον αγώνα να διεκδικήσει μέσα στο γήπεδο την νίκη.

Εγώ θα τους υπενθυμίσω ότι όποιος πήγε να μου κάνει κακό διαχρονικά στο ποδόσφαιρο και στην ζωή μου καταστράφηκε και εγώ αυτή την φορά δεν κάνω πίσω, ούτε για να πάρω φόρα.

Έρχονται και τα κακουργήματα για τις οικονομικές ατασθαλίες της Ε.Π.Ο. και είμαι βασικός μάρτυρας και είμαι βέβαιος ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο. θα κάνει το καθήκον της, ότι και να κάνει η γραμματέας κα Κόντου, ο σύζυγος της κ. Κουτσούκης και ο Αλέξης Δέδες που ενημερώνουν τον Παπαδόπουλο και τους υπόλοιπους, για το ποιοι μάρτυρες καταθέτουν.

Σημειωτέον ότι 31/12/2020 για να έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε μεταγραφές πληρώσαμε στην Ε.Π.Ο. για ποινές από δηλώσεις, από κίτρινες και κόκκινες κάρτες 200.000 ευρώ μετρητά και είναι κωμικό να μας ανακαλούν τα δελτία με αυτήν την κωμική δικαιολογία και μάλιστα μετά το τέλος των μεταγραφών χωρίς καμία προειδοποίηση, ώστε να μην μπορούμε να κάνουμε νέες μεταγραφές και 10 επίλεκτοι ποδοσφαιριστές μας να μείνουν άνεργοι για τουλάχιστον 8 μήνες».