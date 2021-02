Αθλητικά

Ιωνικός: Επιστροφή στις νίκες με... κατοστάρα

Ανώτεροι οι Νικαιώτες, νίκησαν με διαφορά το Μεσολόγγι.

Ο Ιωνικός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, βελτιώνοντας σε 5-9 το ρεκόρ του και παίρνοντας βαθιά βαθμολογική ανάσα. Η ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου υπερασπίστηκε την έδρα της με το τελικό 100-85, απέναντι στο Μεσολόγγι, για την 14η αγωνιστική της Α1 Ανδρών, δίνοντας τέλος στη μεταξύ τους ισοβαθμία στην προτελευταία θέση. Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι υποχώρησαν σε 4-10.

Ο Ιωνικός σήκωσε από τα πρώτα λεπτά κεφάλι στο σκορ, αξιοποιώντας τα υψηλά ποσοστά ευστοχίας, κυρίως από την περιφέρεια, τα οποία τον βοήθησαν να πάρει το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +7 (51-44). Ωστόσο, η διάθεση που έδειξαν οι φιλοξενούμενοι στο κομμάτι της δημιουργίας, τους βοήθησε να αντιδράσουν στην τρίτη περίοδο, μειώνοντας τη διαφορά στο -3 (68-65 στο 30΄). Ο Ιωνικός, όμως, ενεργοποίησε την άμυνά του και χωρίς να χάσει ρυθμό στην επίθεση απάντησε στο τελευταίο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 18-8, γράφοντας στο 37΄ το 86-73 και «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Κορυφαίος των νικητών ο Ανταμ Σμιθ με 23 πόντους, ενώ από το Μεσολόγγι ξεχώρισε ο Τόντρικ Γκότσερ με 28.

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 51-44, 68-65, 100-85

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Σώμος, Παντελίδης, Κάρδαρης

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Αγγέλου): Σμιθ 23 (4), Πριτζέτ 7, Μαυροκεφαλίδης 16 (1), Χόλογουελ 13 (1), Χουγκάζ 17 (3), Πετρόπουλος 3 (1), Μουχαϊμίν 6, Τολιόπουλος 15 (3), Χόλιφιλντ.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (Καλαμπάκος): Λόρενς 4, Γκότσερ 28 (6), Λάνγκφορντ 9 (1), Μοτσενίγος, Πουαριέ 12, Γκριν 15 (2), Ντέιβις, Ναούμης 4, Σαχπατζίδης 6, Χατζηνικόλας 7 (1), Γράβας