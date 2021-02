Αθλητικά

Νίκη στο... ρελαντί για τον Προμηθέα

Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν αρκετό για τον Προμηθέα, προκειμένου να επιβάλει το... νόμο στην έδρα του και να συμπληρώσει τις εννέα νίκες σε 13 αγώνες. Οι Αχαιοί επικράτησαν άνετα με 81-63 της Λάρισας, για την 14η αγωνιστική της Α1 Ανδρών, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στη 10η ήττα τους.

Η άμυνά της πρώτης περιόδου, διάστημα κατά το οποίο κράτησε τους φιλοξενούμενους στους... 3 πόντους, ήταν αρκετή για να δώσει την απαραίτητη ώθηση στον Προμηθέα, που έκλεισε το δεκάλεπτο στο +16 (19-3) και με συντήρηση δυνάμεων έφτασε χωρίς άγχος στο τελικό 81-63.

Οι Δημήτρης Αγραβάνης και Γιάννης Αθηναίου σήκωσαν το βάρος της επίθεσης από τους νικητές με 17 και 16 πόντους αντίστοιχα, ενώ από τη Λάρισα των απογοητευτικών ποσοστών ευστοχίας ξεχώρισε ο Μπράντον Ρας με 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-3, 38-17, 58-45, 81-63

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μάνος, Μαλαμάς, Λόρτος

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιατράς): Τζ. Γκραντ 9, Λούντζης 11 (2), Έβανς 10, Δ. Αγραβάνης 17 (1), Τζέριαν Γκραντ 3 (1), Αγκμπελέσε 2, Γ. Αγραβάνης 3 (1), Χριστοδούλου 3, Κουρουπάκης, Αθηναίου 16 (4), Μίλερ 7 (1), Μπαζίνας.

ΛΑΡΙΣΑ (Παπανικολόπουλος): Μπράουν 12 (2), Ρας 13 (3), Κώττας 7, Μούρτος, Σπυρόπουλος 3 (1), Μόσιαλος, Σμιθ 5 (1), Καμάρας, Γουόσπαν 12, Καμπερίδης 3, Παπαδάκης, Γκόρντον 8.