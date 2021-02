Αθλητικά

Λαύριο: Πέρασε αλώβητο από το Αλεξάνδρειο

Η ομάδα του Σερέλη νίκησε για πρώτη φορά τον Άρη εκτός έδρας και παραμένει στην κορυφή.

Αποτελεσματικότερο, στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, το Λαύριο πέρασε αλώβητο σήμερα από το Αλεξάνδρειο, για τη 14η αγωνιστική της Basket League, απέναντι στον Αρη. Κέρδισε με 94-89 και έφτασε στη 10η νίκη του στο πρωτάθλημα.

Κορυφαίοι στο επίτευγμά του ήταν οι Αλφα Ντιαλό (23π., 4 ριμπ., 1 ασ., 1 κοψ.), Τάισον Κάρτερ (17π., 3 ριμπ. 5 ασ.), Πέτρος Γερομιχαλός (17π., με 5/6 τρίποντα).

Ξεχώρισαν περισσότερο για τους Θεσσαλονικείς, που είχαν 40 ριμπάουντ εκ των 19 επιθετικά, οι Μάριο Τσάλμερς (21π.), Μάριο Λιτλ (17π., με 5/9 τρίποντα), Γιάννης Κουζέλογλου (13π., 10 ριμπ).

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 43-45, 60-67, 89-94

Με επιθετική πολυφωνία ο Αρης προηγήθηκε στα μισά της πρώτης περιόδου με 10-4. Το Λαύριο ισορρόπησε την κατάσταση (8’ 14-14, 11’ 21-21) και πήρε τα ηνία στο σκορ με +6 (13’ 23-29), με τους Γερομιχαλό, Μαστογιαννόπουλο και Μουράτο να βάζουν την μπάλα στο καλάθι.

Οι «κίτρινοι»… απάντησαν με σερί 19-5, έχοντας κινητήριο μοχλό τον Κουζέλογλου και απέκτησαν «αέρα» 8 πόντων στο 18’(42-35). Απόσταση που εξανεμίστηκε τάχιστα από το Λαύριο, χάρις τον Ντιαλό και τα λάθη που έκαναν οι γηπεδούχοι (21’ 43-47).

Οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν, για πρώτη φορά, με διψήφια διαφορά στο 23’ (47-57), ο Τσάλμερς φρόντισε να κρατήσει ‘ζωντανό’ τον Αρη στο ματς (25’ 52-57, 28’ 58-62), αλλά το Λαύριο ξέφυγε με +7 (62-69), στις αρχές της τέταρτης περιόδου.

Οι Θεσσαλονικείς πλησίασαν στους 4 πόντους στο 33’ (68-72). Με επιμέρους 13-5 το Λαύριο πήγε στο +12 (73-85), στα 3’37’’ για το φινάλε, ο Αρης, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε τη μάχη. Μείωσε στους 4 πόντους, στο 39’, με τρίποντο του Λιτλ (83-87) και στους 3, με νέο σουτ από τα 6.75 από τον Τσάλμερς (89-92), στα 4’’ πριν από τη λήξη.

Ο Κόζι βρέθηκε, στην πορεία, στις βολές και με 2/2 διαμόρφωσε το τελικό 94-89.

Διαιτητές: Αναστόπουλος, Συμεωνίδης, Ανδρικόπουλος

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Σάββας Καμπερίδης): Σούλερ, Χαριτόπουλος 2, Κουζέλογλου 13, Τσάλμερς 21 (3), Ντεκόζι 7, Σταμάτης 3 (1), Σλαφτσάκης 4, Φλιώνης 1, Μιλόσεβιτς 11 (1), Ντραγκίτσεβιτς 10, Λιτλ 17 (5).

ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Κάρτερ 17 (3), Μουράτος 6 (1), Ντιαλό 23, Ντέιβις, Βουλγαρόπουλος 6, Κόζι 10, Σάβατζ 5 (1), Περσίδης, Ανοσίκε 4, Γερομιχαλός 17 (5), Μαστρογιαννόπουλος 6 (2)

Άρης: Καταθέτει ένσταση

Παράπονα για εις βάρος του διαιτητικά σφυρίγματα στη σημερινή, εντός έδρας, αναμέτρηση, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Basket League, με το Λαύριο, εξέφρασε ο Αρης.

Οι ιθύνοντές του, μάλιστα, κατέθεσαν ένσταση, με το τέλος του ματς στο Αλεξάνδρειο, για τρίποντο που πέτυχε στο 23’ ο Πέτρος Γερομιχαλός, «γράφοντας» το 47-57, υποστηρίζοντας πως το σουτ δε θα έπρεπε να μετρήσει ως εκπρόθεσμο. Φάση , για την οποία, οι διαιτητές επέλεξαν να μη δουν το instant replay.