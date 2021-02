Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θωμαΐδης: Τα λύματα δείχνουν εκτεταμένη διασπορά στην Αττική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας αναλύει τα στοιχεία σχετικά με την εξάπλωση του ιού και σχολιάζει τα νέα περιοριστικά μέτρα.​​