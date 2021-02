Αθλητικά

Έκτη νίκη για Κολοσσό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξέσπασε ο Κολοσσός και νίκησε άνετα τον κουρασμένο Ηρακλή.

Ακόμη ένα βήμα προς την εδραίωση του στην οκτάδα, έκανε ο Κολοσσός, ο οποίος έκαμψε την αντίσταση του Ηρακλή στο κλειστό της Καλλιθέας και βελτίωσε σε 6-8 το ρεκόρ του. Οι «θαλασσί» επικράτησαν με 84-61 του «Γηραιού», για την 14η αγωνιστική της Α1 Ανδρών, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην όγδοη ήττα τους σε 13 αγώνες.

Ο Κολοσσός ενεργοποίησε την άμυνά του από τo δεύτερο δεκάλεπτο, κρατώντας τον Ηρακλή στους 12 πόντους, ενώ χωρίς να επιτρέψει στους φιλοξενούμενους να πάρουν... ανάσα και στην τρίτη περίοδο, ξέφυγε με +19 (60-41 στο 30΄) και μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία του υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Ο Κερέμ Καντέρ οδήγησε την επίθεση του Κολοσσού με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ άξιοι συμπαραστάτες του αποδείχθηκαν οι Μιχαϊλο Άντριτς (18π.), Ντομινίκ Άρτις (14π.) και Θοδωρής Ζάρας (13π.). Από τον Ηρακλή των 20 λαθών ξεχώρισαν οι Χάνλαν (14π.) και Καββαδάς (13π., 8ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 13-16, 33-28, 60-41, 84-61

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Σχινάς, Καλδίρης, Θεονάς

Οι συνθέσεις:

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καντζούρης): Άρτις 14, Άντριτς 18 (4), Μπιλλής, Ζάρας 13 (3), Σπάισερ 6, Ξανθόπουλος 2, Λιάπης 7 (1), Αρσενόπουλος, Καντέρ 23 (3), Γκόινς 1.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Καλύβας): Ενετσιόνια 3 (1), Σαγκς 8 (2), Καββαδάς 13, Μπόουλιν 5, Χάνλαν 14 (2), Ίμπανκς 1, Σχίζας 3 (1), Γεωργαλάς, Τσαϊρέλης 3, Βεργίνης 3 (1), Γκιουζέλης, Χάτσερ 8 (1).