Κοινωνία

Lockdown: Άδειασε η Ερμού, γέμισαν οι παραλίες (βίντεο)

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, πολλοί επέλεξαν μία βόλτα στις παραλίες, με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν φαινόμενα συνωστισμού.​