Lockdown: Πρόστιμα άνω του μισού εκατομμυρίου σε 24 ώρες

“Σαρώνουν” την χώρα οι αστυνομικοί, για την επίβλεψη των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας.

Σε συνολικά 85.021 ελέγχους για την τήρηση των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού προχώρησαν, χθες Παρασκευή, οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες). Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας εντοπίστηκαν 1.866 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 576.550 ευρώ.

Η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε τον κύριο όγκο των ελέγχων (73.688) και προχώρησε σε έξι συλλήψεις για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση μάσκας – μη τήρηση αποστάσεων, μη νόμιμη μετακίνηση (χωρίς βεβαίωση ή SMS, μετά την επιτρεπόμενη ώρα), μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου και διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες.