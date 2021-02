Κοινωνία

Κορμοί δέντρων... καβάτζα ναρκωτικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομική έρευνα με την συνδρομή δύο εκπαιδευμένων σκύλων έφερε στο φως πάνω από 167 κιλά κάνναβης.

Μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης 167,5 κιλών σε αγρόκτημα με μανταρινιές στο Ράγιο Θεσπρωτίας, εντόπισαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας.

Ειδικότερα, σε έρευνα που έκανε η Αστυνομία στο αγρόκτημα με τη συνδρομή δύο ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, βρέθηκαν κρυμμένοι στα δέντρα 6 ταξιδιωτικοί σάκοι που περιείχαν 83 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 167,5 κιλών.

Στο ίδιο σημείο βρέθηκαν, και επίσης κατασχέθηκαν, χαρτοκιβώτια, αυτοκόλλητες ταινίες, μαρκαδόρος, κιάλια, μαχαίρι, τρόφιμα. Για την εμπλοκή στην υπόθεση συνελήφθη ένα άτομο Αλβανικής καταγωγης, το οποίο κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Ο συλληφθείς, ο οποίος στερούνταν νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.Το προανακριτικό έργο ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη συνεργού του.