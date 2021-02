Πολιτισμός

Ο Δημήτρης Λιγνάδης παραιτήθηκε από το Εθνικό Θέατρο

Δεκτή έκανε την παραίτησή του η υπουργός Πολιτισμού. Τι αναφέρει στην επιστολή του.

Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη έκανε δεκτή την παραίτηση που υπέβαλε προ ολίγου ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρης Λιγνάδης, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

Ακολουθεί η επιστολή παραίτησης του Δημήτρη Λιγνάδη προς την υπουργό

"Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Παρά την ύψιστη τιμή που αποτελεί για μένα να υπηρετώ το πρώτο θέατρο της χώρας μας, η αγάπη και η αφοσίωση μου προς το ίδιο το Εθνικό Θέατρο μου υπαγορεύει να υποβάλω σήμερα την παραίτησή μου.

Το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες ενός τοξικού κλίματος φημών, υπονοούμενων, διαρροών και αναφορών γύρω από το πρόσωπό μου, χωρίς μάλιστα να έχει υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη καταγγελία. Γεγονός που θα μου επέτρεπε το ελάχιστο προβλεπόμενο από ένα Κράτος Δικαίου, δηλαδή τη δυνατότητα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου.

Αντιπαρερχόμενος τις ερμηνείες που θα γεννήσει η κίνηση μου αυτή, οφείλω να βάλω το καλό του Εθνικού Θεάτρου πάνω από όλα και να προστατέψω το θεσμό από μία ατέρμονη επικοινωνιακή και πολιτική διελκυστίνδα.

Αφού οι επιθέσεις, έστω κι έτσι, είναι προσωπικές, επιλέγω να σταθώ κι εγώ όρθιος απέναντί τους ως πρόσωπο και όχι να κρυφτώ στην κουίντα του Εθνικού θεάτρου.

Επιπλέον, η παραίτηση μου αυτή, μού επιτρέπει να προχωρήσω χωρίς να δεσμεύω ή να δεσμεύομαι πλέον θεσμικά και να ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου έναντι όσων επέλεξαν να με στοχοποιήσουν, εξυπηρετώντας την οποιαδήποτε σκοπιμότητα.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη συνεργασία.

Με τιμή".

Εξηγήσεις για την παραίτηση Λιγνάδη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ



Πλήρη ενημέρωση γιατί έκανε δεκτή την παραίτηση του Δημήτρη Λιγνάδη, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι «η κυρία Μενδώνη για να καλύψει τον κ. Λιγνάδη είχε μιλήσει για φήμες και είχε δεσμευτεί πως θα εξετάσει κάθε ενδεχόμενο εάν υπάρξει επώνυμη καταγγελία». Προσθέτει ότι «αφού για δύο εβδομάδες η κυρία Μενδώνη έκανε τα στραβά μάτια για την προσωπική επιλογή του κ. Μητσοτάκη, σήμερα ξαφνικά, ενώ δεν υπήρξε καμία επώνυμη καταγγελία παρά μόνο μία ανώνυμη και ανατριχιαστική μαρτυρία ενός θύματος βιασμού στο 2020mag.gr που δεν κατονομάζει το δράστη, έκανε δεκτή την παραίτησή του».

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι πρόκειται για τραγική σύμπτωση», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει τονίζοντας ότι «περιμένουμε από την κα Μενδώνη πλήρη ενημέρωση, γιατί έκανε δεκτή την παραίτηση».

ΜέΡΑ25: Θα ανακοινώσει η κ. Μενδώνη τον πραγματικό λόγο παραίτησης του κ. Λιγνάδη;



Ερωτήσεις γύρω από την παραίτηση του Δημήτρη Λιγνάδη από την καλλιτεχνική διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου, θέτει το ΜέΡΑ 25.

Συγκεκριμένα, σε μια λιτή ανακοίνωση αναφέρει σχετικά με το ζήτημα του Δημήτρη Λιγνάδη:

«Κυρία Μενδώνη, θα ανακοινώσετε τον πραγματικό λόγο παραίτησης του κυρίου Λιγνάδη που μέχρι και σήμερα καλύπτατε; Τι σας συμβουλεύει η Εκπρόσωπος (άκρας του) Τάφου (σιωπής);».