Life

Πέτρος Φιλιππίδης: το εξιτήριο κι η ανακοίνωση της οικογένειας

Ο ηθοποιός εισήχθη στο νοσοκομείο, έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε στο σπίτι του.

Εξιτήριο πήρε ο Πέτρος Φιλιππίδης, από το νοσοκομείο Υγεία, όπου νοσηλευόταν, σύμφωνα με την οικογένειά του.

Ο ηθοποιός είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο τις προηγούμενες με συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

“Ο Πέτρος Φιλιππίδης εισήχθη εκτάκτως στις 3/2/2021 στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, υποβλήθηκε σε απεικονιστικό και παρακλινικό έλεγχο, ιατρικώς παρακολουθούμενος λόγω υποκείμενου νοσήματος και βρίσκεται πλέον σε σταθερή κατάσταση.

Πήρε εξιτήριο σήμερα, 6/2/2021, με φαρμακευτική αγωγή και επανεξέταση.

Ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους για τα μηνύματα αγάπης που δεχόμαστε.

Η οικογένεια του Πέτρου Φιλιππίδη”.