Κοινωνία

Lockdown: η KYA με τα έκτακτα μέτρα που ισχύουν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου

Αναλυτικά τα περιοριστικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ο νέος “οδικός χάρτης” για τα σχολεία, η απαγόρευση κυκλοφορίας και το take away.

Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού (COVID-19) στο σύνολο της Επικράτειας. Τα μέτρα ισχύουν μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας, 15 Φεβρουαρίου.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 έως τις 05:00 το Σαββατοκύριακο στις “κόκκινες” περιοχές.

Νέα δεδομένα προκύπτουν στον τρόπο λειτουργίας των σχολείων σε αρκετές περιοχές της επικράτειας. Από την ερχόμενη Δευτέρα, εξακολουθεί μεν να ισχύει η δια ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών δομών για τις περιοχές που δεν έχουν επιβαρυμένο επιδημιολογικό φορτίο. Ωστόσο, για τους δήμους και τις περιφερειακές ενότητες που είναι επιβαρυμένες, δεν θα ισχύσει κάτι τέτοιο. Οι περιοχές αυτές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, σε κάθε μία από τις οποίες τα σχολεία θα λειτουργήσουν διαφορετικά.

Όσο για το μέτρο της απαγόρευσης του take away στα καταστήματα εστίασης, δεν θα ισχύσει τελικά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, καθώς, όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, δημιουργούσε σύγχυση και θα προκαλούσε περισσότερα προβλήματα.