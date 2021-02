Αθλητικά

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: “Διπλό” στο Περιστέρι

Με την “αύρα” των μεταγραφών της, η ομάδα του Μπόλονι επιβλήθηκε του Ατρόμητου σε ένα συναρπαστικό ματς.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες το βράδυ του Σαββάτου, επικρατώντας του Ατρόμητου με 3-2 στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής, μετά από ματς... θρίλερ, που κρίθηκε στο 84ο λεπτό με συνεργασία των δύο εκ των τριών νέων αποκτημάτων του: Ασίστ του Γενί Ενγκμπακοτό και κοντινή εκτέλεση του Γιουνούς Σανκαρέ.

Άλλες δύο φορές προηγήθηκαν οι «πράσινοι» με τους Βέλεθ, Καρλίτος, ισοφάρισαν οι «κυανόλευκοι» με τους Γούτα, Αγκάγιεφ, αλλά το γκολ του διεθνούς Σενεγαλέζου στόπερ έκανε τη... διαφορά για το «τριφύλλι», που παρέμεινε σε επαφή με την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε γκολ στην πρώτη ευκαιρία του στο ματς. Μόλις στο 10’ από καλοτραβηγμένο φάουλ του Χατζηγιοβάνη στο δεύτερο δοκάρι, ο Βέλεθ με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Γιαννιώτη κι έκανε το 1-0 για τους «πράσινους».

Μετά το γκολ ο Παναθηναϊκός έδωσε χώρο στον αντίπαλό του και λεπτό με το λεπτό ο Ατρόμητος άρχισε να παίρνει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να γίνεται πιο απειλητικός. Στο 25’ ο Αγκάγιεφ βρήκε λίγο χώρο έξω από την περιοχή και σούταρε, αλλά ο Διούδης έπεσε σωστά τη γωνία του και μπλόκαρε.

Στο 30’ ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού είχε αντίστοιχα καλή αντίδραση στην εξαιρετική σέντρα-σουτ του Νάτσου από τα αριστερά, διώχνοντας με την τελευταία στιγμή, ενώ στο 31ο λεπτό τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι ο Σένκεφελντ μετά από εναέρια σύγκρουση με τον Σάλομον κι έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 35’.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό (36’) ο Μουνίθ είδε την μπάλα να φεύγει λίγο πάνω μετά το φάουλ που εκτέλεσε από καλή θέση, με την πίεση των γηπεδούχων να «καρποφορεί» εν τέλει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Από εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ του Μουνίθ, ο Γούτας νίκησε στον αέρα τον Αλεξανδρόπουλο και με κεφαλιά ισοφάρισε για τον Ατρόμητο, βάζοντας τέλος στο σερί απαραβίαστης εστίας του Διούδη (έμεινε στα 767 λεπτά, 7η επίδοση όλων των εποχών).

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός πήρε ξανά προβάδισμα στο σκορ από το... πουθενά. Στο 48’ μετά από βαθιά μπαλιά του Βέλεθ, ο Γιαννιώτης αν και φάνηκε να ελέγχει την πορεία της μπάλας... γλίστρησε, έπεσε και την έχασε , με τον Καρλίτος που «μυρίστηκε» το λάθος να μπαίνει «σφήνα» στη φάση και να σκοράρει με προβολή, κάνοντας το 2-1 για τους «πράσινους».

Το προβάδισμα του Παναθηναϊκού δεν κράτησε... πολύ. Στο 55’ από λάθος των «πράσινων» στη μεσαία γραμμή, ο Γκάλο έβγαλε πολύ ωραία μπαλιά προς τον αμαρκάριστο Αγκάγιεφ, που με καρφωτή κεφαλιά σημάδεψε σωστά στη γωνία του Διούδη, κάνοντας το 2-2.

Στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα -κι αφού ο Ούμπιδες είχε μία καλή στιγμή στο 72’ με εκτέλεση φάουλ που έφυγε λίγο άουτ- ο Λάζλο Μπόλονι πέρασε στο γήπεδο και τους Μακέντα, Ιωαννίδη «φορτώνοντας» την επίθεση του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» άρχισαν να ανεβάζουν «στροφές» στο τελευταίο δεκάλεπτο και στο 84’, πήραν για τρίτη φορά το προβάδισμα στο σκορ, με συνεργασία των δύο εκ των τριών νέων αποκτημάτων τους. Ο Ενγκμπακοτό «τσίμπησε» πολύ ωραία τη μπάλα από τα δεξιά, μετά από «γέμισμα» του Διούδη, έκανε ωραίο χαμηλό γύρισμα κι ο αφύλακτος Σανκαρέ -αφού σημάδεψε... δοκάρι με την πρώτη- έστειλε εντέλει τη μπάλα στα δίκτυα με δεύτερη ενέργεια, κάνοντας το 3-2 για τον Παναθηναϊκό.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ατρόμητος (Σ. Παντελίδης): Γιαννιώτης, Κιβρακίδης, Γούτας, Γκαλβάο, Τομάσεβιτς (22’ λ. τρ. Νάτσος), Σόλομον, Χαρίσης, Γκάλο (70’ Ούμπιδες), Μουνίθ (80’ Γιακουμάκης), Αγκάγιεφ (70’ Στρούγγης), Κωτσόπουλος (69’ Εντομβονγί).

Παναθηναϊκός (Λ. Μπόλονι): Διούδης, Μολό, Σένκεφελντ (35’ λ.τρ. Νιάς), Βέλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Αλεξανδρόπουλος, Μαουρίσιο, Βιγιαφάνιες (60’ Σανκαρέ), Χατζηγιοβάνης (76’ Ιωαννίδης), Καμπετσής (61’ Ενγκμπακοτό), Καρλίτος (75’ Μακέντα).