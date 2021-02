Υγεία - Περιβάλλον

Rapid Test: Πόσα κρούσματα εντοπίστηκαν το Σάββατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν σήμερα 4.560 δωρεάν rapid test. Τι έδειξαν.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν και σήμερα, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through). Ειδικότερα, σε συνολικά 20 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 4.560 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 44 κρούσματα (0,96%).

Τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα έχουν ως εξής:

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αγίων Αναργύρων

Πραγματοποιήθηκαν 631 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (1,11%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Αγίας Παρασκευής

Πραγματοποιήθηκαν 688 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (0,58%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Καλαμαριάς

Πραγματοποιήθηκαν 260 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,92%). Αφορούν σε 4 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Νεάπολης-Συκεών

Πραγματοποιήθηκαν 250 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αχαΐας: Πλατεία Υψηλών Αλωνιών, Αίγιο

Πραγματοποιήθηκαν 381 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (2,10%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

ΠΕ Αχαΐας: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Πραγματοποιήθηκαν 207 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,93%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Αχαΐας: Νέο Δημαρχείο Χαλανδρίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 65 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (4,62%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 56 έτη.

ΠΕ Ρεθύμνου: Δήμος Περάματος Μυλοποτάμου

Πραγματοποιήθηκαν 528 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (1,89%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη.

ΠΕ Ρεθύμνου: Κοινότητα Αργυρούπολης

Πραγματοποιήθηκαν 113 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρεθύμνου: Κοινότητα Ρούστικων

Πραγματοποιήθηκαν 88 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Μανδράκι

Πραγματοποιήθηκαν 49 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρπάθου: Δημαρχείο Καρπάθου

Πραγματοποιήθηκαν 153 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Καροπλέσι Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 286 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,35%). Αφορά σε αγόρι 11 ετών.

ΠΕ Καρδίτσας: Ανθηρό Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 14 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας

Πραγματοποιήθηκαν 494 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Πυργετός

Πραγματοποιήθηκαν 59 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άνδρου: Πλατεία Εμπειρίκου

Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Αλεξανδρούπολη

Πραγματοποιήθηκαν 126 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χαλκιδικής: Τριγλία Χαλκιδικής

Πραγματοποιήθηκαν 124 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,61%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.