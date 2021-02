Αθλητικά

ΑΕΚ - Περιστέρι: Επίδειξη ισχύος έκανε η “Ένωση”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κιτρινόμαυρη άμυνα “έπνιξε” το Περιστέρι, το οποίο δεν κατάφερε να προβάλει αντίσταση στους γηπεδούχους.

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η ΑΕΚ το ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής της Basket League με το Περιστέρι, στο ΟΑΚΑ. Η “Ένωση” κυριάρχησε στο παρκέ και με το τελικό 91-59 έπιασε και πάλι κορυφή με ρεκόρ 10-4, ισοβαθμώντας με το Λαύριο. Στον αντίποδα, η ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη υποχώρησε σε 8-6.

Η άμυνα έκανε τη διαφορά στην αποψινή αναμέτρηση, με την ΑΕΚ να βάζει τις βάσεις της νίκης από τη δεύτερη περίοδο, όταν και περιόρισε το Περιστέρι στους 11 πόντους. Την ίδια στιγμή, η “κιτρινόμαυρη” επίθεση έκανε την απαραίτητη ζημιά στους φιλοξενούμενους και με επιμέρους σκορ 25-11, εξασφάλισε μία διαφορά ασφαλείας από το ημίχρονο (+16, 44-28).

Με το Περιστέρι να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στην αντίπαλη front line και να τα... σπάει από τα 6,75μ. (τελείωσε τον αγώνα με 3/16 τρίποντα), οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν καμία τύχη στο ΟΑΚΑ, με τους γηπεδούχους να μην απειλούνται σε κανένα σημείο του αγώνα και να φτάνουν... δια περιπάτου στο τελικό 91-59.

Εντυπωσίασε στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ ο Ντάριλ Μέικον Τζούνιορ, με τον Αμερικανό γκαρντ να τελειώνει τον αγώνα με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα. Άξιοι συμπαραστάτες του νέου μεταγραφικού αποκτήματος της Ένωσης οι Γιανίκ Μορέιρα (15π.), Γιόνας Ματσιούλις (13π.) και Λίνος Χρυσικόπουλος (11π.).

Από το Περιστέρι των 12 λαθών ξεχώρισε ο Μάρβιν Τζόουνς με 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-17, 44-28, 67-42, 91-59

ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Μορέιρα 15, Μέικον 18, Ματσιούλις 13, Μωραΐτης 4, Κίνγκσλεϊ 6, Γιάνκοβιτς 8, Κατσίβελης 3, Χρυσικόπουλος 11, Ζήσης 4, Ρογκαβόπουλος 9, Σλότερ.

Περιστέρι (Πεδουλάκης): Πέτεγουεϊ 10, Καράμπελας 2, ΜακΛίν 12, Τζόουνς 12, Κρόκετ 2, Γούνταρντ 11, Μπουρούσης 5, Βασιλόπουλος 3, Γκουτιέρες 2.