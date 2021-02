Τεχνολογία - Επιστήμη

Ρομπότ καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (βίντεο)

Τον ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον τόσο των φοιτητών όσο και των διδασκόντων, έχει προκαλέσει ο “ΝΑΟ”.​