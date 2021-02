Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: Μειώθηκαν τα κρούσματα

Μείωση στα κρούσματ;, άρχισαν οι εμβολιασμοί με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Οι γαλλικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα 20.586 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19, σε σχέση με 22.139 κρούσματα που είχαν χθες, Παρασκευή, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Το υπουργείο ανακοίνωσε επίσης 191 θανάτους το τελευταίο 24ωρο από τον νέο κορονοϊό, οι οποίοι αυξάνουν σε 78.794 το σύνολο των νεκρών στα νοσοκομεία και τους οίκους ευγηρίας της χώρας.

Στα νοσοκομεία νοσηλεύονται 27.369 ασθενείς με Covid-19, λιγότεροι κατά 245 από χθες, καταγράφοντας την τέταρτη συνεχή ημερήσια πτώση στους αριθμούς που αφορούν ασθενείς με COVID-19 στα νοσοκομεία.

Ο αριθμός των ασθενών με COVID-19 στις μονάδες εντατικής θεραπείας μειώθηκε σε 3.225, λιγότεροι κατά 20 σε σχέση με την Παρασκευή.

Ο αριθμός των πολιτών στη Γαλλία που έχουν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της COVID-19 ανέρχεται σε 1,86 εκατομμύριο, με 247.260 να έχουν λάβει και τη δεύτερη δόση, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

Παράλληλα το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι η χώρα έλαβε μια παρτίδα του εμβολίου της AstraZeneca κατά της COVID-19, παραλαμβάνοντας 273.600 δόσεις.

Οι αρχικοί εμβολιασμοί προορίζονται για το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό ηλικίας κάτω των 65 ετών, και οι πρώτοι πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Σάββατο.

Μια δεύτερη παρτίδα με 304.800 δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca θα παραδοθεί την ερχόμενη εβδομάδα.