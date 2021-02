Κοινωνία

Επιχείρηση διάσωσης στην Πάρνηθα

Αγωνία για την τύχη δύο ανθρώπων που είναι εγκλωβισμένοι σε Φαράγγι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων από το Φαράγγι της Γκούρας, πλησίον της Μονής Κλειστών, στο Δήμο Φυλής,

Στο σημείο επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, καθώς και η 1η ΕΜΑΚ.