Πέθανε βρέφος στην Καλαμάτα

Το μόλις 2 μηνών βρέφος μετέφεραν οι γονείς του στο νοσοκομείο της πόλης, καθώς παρουσίαζε έντονη αδιαθεσία.

Σοκ στην Καλαμάτα. Βρέφος μόλις 2 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της πόλης, το απόγευμα του Σαββάτου.

Τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει γνωστά, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει νεκροψία – νεκροτομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος μετέφεραν οι γονείς του στο νοσοκομείο της πόλης, νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, καθώς παρουσίαζε έντονη αδιαθεσία.

Εκεί, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για να κρατηθεί στη ζωή, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Πηγή: tharrosnews.gr