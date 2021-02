Κοινωνία

Επιχείρηση σε φαράγγι για απεγκλωβισμό ατόμων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για τη διάσωση των ανθρώπων. Ποια η κατάσταση της υγείας τους.

(Φωτό αρχείου)

Συναγερμός σήμανε αργά χθες το βράδυ για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων στο φαράγγι της Γκούρας, πλησίον της Μονής Κλειστών, στο δήμο Φυλής.

Οι περιπατητές ενημέρωσαν τις Αρχές και στο σημείο έφθασαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και η Ο.Ο.Ε.Δ. της 1ης Ε.Μ.Α.Κ.

Τελικά η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς τα ξημερώματα της Κυριακής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πώς βρέθηκαν εκεί τα δύο άτομα και υπό ποιες συνθήκες εγκλωβίστηκαν.