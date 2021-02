Οικονομία

Κριστίν Λαγκάρντ: αδιανόητη η διαγραφή χρέους λόγω Covid-19

Αν η ενέργεια που ξοδεύεται για να ζητείται η ακύρωση χρέους από την ΕΚΤ αφιερωνόταν στον διάλογο για την αξιοποίηση του χρέους, αυτό θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο, τόνισε.

Η διαγραφή χρέους εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού είναι «αδιανόητη» καθώς θα αποτελούσε «παραβίαση της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία απαγορεύει αυστηρά τη νομισματική χρηματοδότηση κρατών», υπογράμμισε σε συνέντευξή της που δημοσιεύεται στο φύλλο της Journal du Dimanche που κυκλοφορεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρντ.

«Αυτός ο κανόνας αποτελεί μια από τις κολόνες των θεμελίων του ευρώ», εξήγησε η κυρία Λαγκάρντ στη γαλλική εβδομαδιαία εφημερίδα. «Αν η ενέργεια που ξοδεύεται για να ζητείται η ακύρωση χρέους από την ΕΚΤ αφιερωνόταν στον διάλογο για την αξιοποίηση του χρέους, αυτό θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο! Για ποιο πράγμα θα γίνουν δημόσιες δαπάνες; Σε ποιους τομείς του μέλλοντος θα επενδύσουμε; Αυτό είναι το ουσιώδες σήμερα», πρόσθεσε η άλλοτε υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλίας και μετέπειτα γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που ανέλαβε την προεδρία της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο του 2019.

Πάνω από 100 οικονομολόγοι απηύθυναν προχθές Παρασκευή έκκληση να διαγραφούν δημόσια χρέη που παρακρατεί η ΕΚΤ, για να διευκολυνθεί η κοινωνική και οικολογική ανασυγκρότηση μετά την πανδημία του νέου κορονοϊού. «Χρωστάμε στους εαυτούς μας το 25% του χρέους μας κι αν αποπληρώσουμε το ποσό αυτό, θα πρέπει να το βρούμε αλλού, είτε δανειζόμενοι για να το αναχρηματοδοτούμε αντί να επενδύουμε, είτε αυξάνοντας τους φόρους, ή μειώνοντας τις δαπάνες», εξήγησαν οι οικονομολόγοι, ανάμεσά τους πενήντα Γάλλοι, συμπεριλαμβανομένου του Τομά Πικετί, ο βέλγος πρώην υπουργός Πολ Μανιέτ, ο ούγγρος άλλοτε ευρωπαίος επίτροπος Άντορ Λάζλο.

«Όλες οι χώρες της ευρωζώνης θα βγουν από αυτή την κρίση με αυξημένα επίπεδα χρέους», εκτίμησε η κυρία Λαγκάρντ μιλώντας στη JDD. Όμως «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα μπορέσουν να το αποπληρώσουν. Τα χρέη είναι διαχειρίσιμα μακροπρόθεσμα. Οι επενδύσεις σε τομείς καθοριστικούς για το μέλλον θα οδηγήσουν σε ισχυρότερη ανάπτυξη». «Η ανάκαμψη θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, άρα θα οδηγήσει σε ομοσπονδοποίηση (της οικονομίας). Θα κινηθούμε προς μιαν άλλη οικονομία, πιο ψηφιακή, πιο πράσινη, πιο στρατευμένη έναντι της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας της βιοποικιλότητας», εκτίμησε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Άμεσα, προέβλεψε ότι «το 2021 θα είναι χρονιά ανάκαμψης. Η οικονομική ανάκαμψη έχει καθυστερήσει, αλλά δεν έχει κατεδαφιστεί. Προφανώς, αναμένεται με ανυπομονησία». Ωστόσο, «δεν είμαστε ακόμη ασφαλείς έναντι ρίσκων ακόμη άγνωστων», ενώ «δεν θα επανέλθουμε στο επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας που καταγραφόταν προτού εκδηλωθεί η πανδημία πριν από τα μέσα του 2022», προειδοποίησε.